El crimen del colectivero: Berni acusó a "inflitados del PRO" entre los agresores e involucró a Bullrich

El ministro de Seguridad bonaerense vinculó al partido opositor y a su Presidenta de con los manifestantes que lo golpearon en la protesta por la muerte del chofer. Allí se ve un cartel que dice “Nos quitaron tanto que nos quitaron ‘el miedo’”. Ese mismo cartel apareció en la protesta de los choferes de colectivo que agredieron a Berni.

Un día después del ataque que recibió, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, denunció que en la marcha de los colectiveros "había infiltrados del PRO y Patricia Bullrich es parte de ese sector".

El funcionario apuntó que en la manifestación que se realizó en La Matanza y en la que terminó con la cara lastimada "hubo un montón de agitadores del PRO que los tenemos identificados". Además, en diálogo con Radio 10, criticó a Horacio Rodríguez Larreta. "No voy a discutir si la Policía de la Ciudad me rescató o no, como dice Larreta. Las imágenes valen más que mil palabras”, aseguró. Y agregó: "Me pusieron el casco porque necesitaban esa foto”.

Berni hizo estas afirmaciones en el contexto de que el jueves pasado Bullrich organizó una reunión de mujeres en La Matanza. Allí se ve un cartel que dice “Nos quitaron tanto que nos quitaron ‘el miedo’”. Ese mismo cartel apareció en la protesta de los choferes de colectivo que agredieron a Berni.

Como otro dato revelador, Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, advirtió por la presencia en la marcha de un tal Gabriel Lombardo. ¿Quién es? “Era nombrado por efectivos del ex destacamento de Lomas del Mirador (donde fue torturado Luciano) como ‘El Jefe’. Me amenazó en la vía pública, mientras avanzaba sobre mí me decía en tono bajo ‘zurdita de mierda’”, escribió Orieta en Twitter.

Por otro lado, Berni aseguró que su cartera destinó una parte de su presupuesto en la colocación de cámaras para los colectivos que circulan por el conurbano bonaerense y consideró que hay que "reclamarle a los dueños de las empresas que no han hecho la inversión", al referirse al asesinato del chofer de la línea 620 Daniel Barrientos, muerto durante un asalto.

"Fuimos ayer para resolver el problema. Cuando asumimos, hicimos la inversión para la colocación de cámaras en todas las unidades. El gobierno de la provincia (de Buenos Aires) hizo la inversión. Tendrían que reclamarle a los dueños de las líneas de transporte porque no han hecho la inversión", señaló Berni en declaraciones formuladas esta mañana a la Radio La Red.

El funcionario se refirió así al asesinato del colectivero ocurrido ayer en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, en un hecho que motivó un paro de actividades que dejó sin transporte público de pasajeros a varios distritos del conurbano bonaerense y una protesta que se mantuvo durante toda la jornada en la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi que mantuvo interrumpido el tránsito en ambos sentidos.

Sobre el hecho en el cual resultó asesinado Barrientos, Berni aseguró que el 'modus operandi' del crimen "no fue lo habitual", pero aclaró que su intención no era "naturalizar" lo sucedido. "No fue lo habitual, no quiero naturalizar. Por lo general los delitos tienen patrones que coinciden. Cambian los actores pero los patrones son siempre los mismos", explicó el funcionario anoche en declaraciones para la señal televisiva América Noticias.

En esta línea, sostuvo que no es lo habitual "que crucen un auto a las 4 de la mañana, a un colectivo que no tiene plata" y aclaró que "no puede dar precisiones que entorpezcan la etapa de investigación". El ministro explicó que el arma utilizada para perpetrar el crimen fue una pistola calibre 40, con municiones smith&wesson. En esta línea explicó que se trata de un arma "típica de sicario" y que "no es el arma de los delitos amateur del conurbano".

"No es común que vayan a las 4 a asaltar un colectivo y que no se lleven nada. Usaron un arma típica de sicario. Nos topamos con armamento que usan los delincuentes profesionales, delincuentes de alta monta, esas municiones salen una fortuna", aseguró. Además, amplió que los criminales se llevaron una cartera, que ni siquiera abrieron, y que no tenía mucha plata. A su vez, dijo que "no se quedaron con el celular, que sale 50 mil pesos en cualquier lugar de la Argentina". En una entrevista con América Noticias, lanzó: "No sé si nos tiraron un muerto".