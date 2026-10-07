Crece el pesimismo por la situación económica y las ganas de un cambio total de políticas

La evaluación de la situación económica y social del país empeoró en septiembre y también creció el pesimismo sobre cómo estará dentro de un año. El empleo apareció como el principal problema, seguido por el aumento de precios y tarifas y la corrupción. En ese contexto, cobra sentido que también haya crecido el deseo de un cambio total de las políticas y del equipo de gestión. Cayó el porcentaje de quienes aceptaron la continuidad con algunos cambios y se mantuvo minoritario el sector que sostuvo que todo debía seguir como hasta ahora.

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Los datos surgen del último sondeo de la consultora Management & Fit, realizado entre el 14 y el 28 de septiembre. En comparación con la medición anterior, de julio, la evaluación negativa de la situación general del país creció casi dos puntos y llegó al 56,7%, frente a apenas un 16,8% de opiniones positivas. Otro 26,4% la calificó como regular. La mirada negativa aumentó entre las mujeres, mientras que la positiva creció entre los varones, una diferencia de género que atraviesa las evaluaciones de la gestión de Javier Milei desde sus inicios.

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El deterioro de la evaluación de la situación económica y social fue de la mano del crecimiento del pesimismo sobre el futuro del país. Ante la pregunta sobre cómo creían que estaría dentro de un año, un 46,4% respondió “peor” o “mucho peor”, 3,2 puntos más que en el sondeo anterior. Esa perspectiva tuvo mayor peso entre las mujeres y los mayores de 40 años. Las expectativas positivas se mantuvieron bastante estables: cayeron menos de un punto y quedaron en el 33,8% entre quienes consideraron que el país estaría “mejor” o “mucho mejor”. Esa mirada fue más frecuente entre los varones y los menores de 40 años.

La mayor visión negativa respecto a la situación general actual y el aumento del pesimismo respecto al futuro arrojó como resultado el crecimiento -aunque leve- del deseo de un cambio total de políticas y de equipo de gestión en caso de que las elecciones fueran hoy mismo. Así respondió el 57,5%