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Fernando Cibeira
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Crece el pesimismo por la situación económica y las ganas de un cambio total de políticas

El sondeo de Management & Fit registró un deterioro de la evaluación del país y de las expectativas para el próximo año. También aumentó el deseo de reemplazar las políticas y el equipo de gestión. El empleo encabezó las preocupaciones. 

07 de octubre, 2026 | 00.05

La evaluación de la situación económica y social del país empeoró en septiembre y también creció el pesimismo sobre cómo estará dentro de un año. El empleo apareció como el principal problema, seguido por el aumento de precios y tarifas y la corrupción. En ese contexto, cobra sentido que también haya crecido el deseo de un cambio total de las políticas y del equipo de gestión. Cayó el porcentaje de quienes aceptaron la continuidad con algunos cambios y se mantuvo minoritario el sector que sostuvo que todo debía seguir como hasta ahora.

Los datos surgen del último sondeo de la consultora Management & Fit, realizado entre el 14 y el 28 de septiembre. En comparación con la medición anterior, de julio, la evaluación negativa de la situación general del país creció casi dos puntos y llegó al 56,7%, frente a apenas un 16,8% de opiniones positivas. Otro 26,4% la calificó como regular. La mirada negativa aumentó entre las mujeres, mientras que la positiva creció entre los varones, una diferencia de género que atraviesa las evaluaciones de la gestión de Javier Milei desde sus inicios.

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El deterioro de la evaluación de la situación económica y social fue de la mano del crecimiento del pesimismo sobre el futuro del país. Ante la pregunta sobre cómo creían que estaría dentro de un año, un 46,4% respondió “peor” o “mucho peor”, 3,2 puntos más que en el sondeo anterior. Esa perspectiva tuvo mayor peso entre las mujeres y los mayores de 40 años. Las expectativas positivas se mantuvieron bastante estables: cayeron menos de un punto y quedaron en el 33,8% entre quienes consideraron que el país estaría “mejor” o “mucho mejor”. Esa mirada fue más frecuente entre los varones y los menores de 40 años.

La mayor visión negativa respecto a la situación general actual y el aumento del pesimismo respecto al futuro arrojó como resultado el crecimiento -aunque leve- del deseo de un cambio total de políticas y de equipo de gestión en caso de que las elecciones fueran hoy mismo. Así respondió el 57,5% 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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