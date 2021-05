Axel Kicillof, junto al Presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, inauguraron el Programa Reconstruir, destinado a finalizar 55 mil viviendas. En ese acto, en el que se volvió a ver a foto de la unidad del Frente de Todos lograda en diciembre del año pasado, el Gobernador bonaerense dio un fuerte mensaje de unidad y atacó a la oposición que recurre al sistema judicial para no cumplir con los Decretos de Necesidad y Urgencia.

“El lawfare es modificar las decisiones de un gobierno democráticamente elegido. A oposición se queda sin argumentos, sin excusas, la sociedad no les bola y van a buscar a la justicia”, ratificó enfáticamente Kicillof y agregó: “El lawfare no es contra la dirigencia política, es lo de menos, es para forzar decisiones por fuera del marco democrático”.

Además dijo que “nos dejaron 55 mil viviendas sin terminar y pidieron 55 mil millones de dólares para endeudarnos para siempre. Y con eso viene batallando Alberto (Fernández), Cristina (Fernández), Sergio (Massa), Máximo (Kirchner) desde el Congreso y es una excelente noticia que en medio de tantas dificultades el Gobierno se esté ocupando de reactivar las casas en todo el país”.

Por otra parte, el dirigente provincial indicó que “es un contexto complejísimo y novedoso, y hoy se lo recordaba a Cristina, hace poquito días se terminó o casi esa causa que se hizo tan famosa de dólar futuro que se inició al final del mandato de Cristina Fernández en 2015. Y me gusta ejemplificar con eso, porque indica que se llama persecución judicial, lawfare. Pero el objetivo de la causa del dólar futuro no era demostrar que alguno había hecho algo inadecuado o fuera de reglamento, el propósito era que una parte del poder judicial se meta, entrometa en decisiones políticas, en judicializar las decisiones políticas de un gobierno”.

Por eso recordó que “como no pudieron devaluar a través de los moviente del mercado, aparecieron jueces que dijeron que tenían que ser ellos los que fijaran qué políticas se podían hacer, quisieron forjar una devaluación por vía judicial. El objetivo no era embargarnos, molestarnos, perseguirnos, no era eso, el objetivo era económico, político, incidir en la política de un gobierno a través del aparato judicial”.

El gobernador agregó que “estamos en medio de una crisis internacional sin precedentes, nunca había ocurrido una pandemia así, y cuando un Presidente elegido en primera vuelta por una enorme mayoría, toma las decisiones que tiene que tomar, van a la justicia e intentan parar medidas sanitarias de la gente. Ni con la justicia, ni con los medios van a impedir que cuidemos la salud de los argentinos y bonaerenses. Olvidensé que así van a provocar una calamidad sanitaria”.