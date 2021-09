Horacio Rosatti es el nuevo presidente de la Corte Suprema

La decisión se tomó con la ausencia de Lorenzetti y Highton, lo que marca una Corte fuertemente dividida de cara a lo que se viene.

El juez Horacio Rosatti es el nuevo presidente de la Corte Suprema en reemplazo del actual titular del tribunal, Carlos Rosenkrantz quien será el vice. La elección que realizaron los propios juristas de la Corte se realizó este jueves al mediodía a través de la plataforma visual Zoom. La decisión se tomó con la ausencia de Lorenzetti y Highton, lo que marca una Corte fuertemente dividida de cara a lo que se viene.

La ausencia de dos de los cinco supremos marca la fractura que atraviesa al máximo tribunal del país en la actualidad. Ambos informaron que no serían de la partida poco antes de que comience la reunión para elegir al nuevo presidente del cuerpo. "Los Señores Ministros dejan constancia de que a las 10.34 horas del día de hoy el Sr. Ministro Ricardo Luis Lorenzetti comunicó que se encuentra imposibilitado de asistir al presente acuerdo extraordinario convocado para el día de la fecha en virtud de estar participando de las reuniones de UNIDROIT y en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council. También dejan constancia de que a las 11.15 horas del día de hoy la Sra. Ministra Elena I. Highton de Nolasco solicitó la postergación del acuerdo extraordinario por no estar presente el Sr. Ministro Ricardo Luis Lorenzetti y de que a las 11.49 horas el presidente del Tribunal comunicó a todos los Ministros que `en virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado en los términos de su convocatoria´. La Sra. Ministra Elena I. Highton de Nolasco no participó del acuerdo extraordinario celebrado por medio virtual", expresó la Corte en la acordada 18/2021.

Es decir, Lorenzetti informó que no sería de la partida una hora y media antes de la reunión, Highton de Nolasco pidió postergar el encuentro por no estar presentes todos los integrantes del cuerpo pero Rosenkrantz decidió que se hiciera igual. El actual presidente de la Corte -su mandato vence el 30 de septiembre- y Maqueda votaron para que Rosatti sea el próximo presidente. El santafesino se votó a sí mismo para sumar 3 votos. Rosenkrantz quedó como vicepresidente. El mandato se extenderá desde el 1º de octubre próximo al 30 de septiembre de 2024.

De esta forma, se confirmó la fórmula cortesana que había anunciado -y operado- el diario Clarín desde una editorial de Ricardo Kirschbaum. Al mando del máximo tribunal quedaron dos supremos vinculados al medio de comunicación hegemónico.

Es que el preferido de Clarín era Rosatti, quien fue designado en el máximo tribunal del país por Mauricio Macri. Hace tres años, Rosatti le dio su voto a Rosenkrantz para poner fin a una década de Lorenzetti al frente de la Corte. Este jueves parece que hubo una devolución de gentilezas. El tercero que sumó su voluntad para legitimar a la nueva conducción del cuerpo fue Maqueda, quien siempre rechazó la posibilidad de encabezar el tribunal.

El candidato de Clarín

Según publicó Ari Lijalad en este medio, la idea de Rosatti al frente de la Corte es una posición de Clarín como empresa que quedó en evidencia al aparecer en la editorial del diario firmada por Ricardo Kirschbaum, el número 1 de la redacción. El editorial es la palabra de la empresa. Kirschbaum publicó que “la Corte anunciaría días después de las PASO que Horacio Rosatti será su presidente, y Carlos Rosenkrantz, su vice”. El editor general de Clarín fabuló que eso “no es una buena noticia para los planes judiciales de Cristina”. También aseguró que Ricardo Lorenzetti decidió “abandonar su afán de volver a ser titular del Tribunal, cuando constató que no sería acompañado por sus pares”. Y que eso “despejó el camino de Rosatti, quién había renunciado a su cargo de ministro de Néstor Kirchner porque no quiso avalar decisiones en las que no estaba de acuerdo” y que “Cristina nunca olvidó ese gesto y lo consideró una deserción”.

El Alto Tribunal esperó hasta el final para elegir al nuevo Presidente. En siete días, Rosenkrantz llega al final de su mandato. El actual presidente de la Corte también fue nombrado por Macri. Junto a Rosatti aceptó ser nombrado por decreto, en comisión, lo que provocó un escándalo político y llevó al macrismo a revisar su estrategia para designar a los dos ministros supremos. Finalmente, Macri envió los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz al Congreso para que tengan acuerdo del Senado. En 2018, durante el gobierno de Macri, Rosenkrantz reemplazó a Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal. Ahora quien presidirá el cuerpo es el otro supremo nombrado por Macri.