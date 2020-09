El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, desestimó la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, respecto a la gravedad institucional que alegó por el conflicto de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, y señaló: "No veo la gravedad institucional de la que habla Rosenkrantz".

En diálogo con Roberto Caballero en Fuerte y al Medio, en El Destape Radio, el magistrado puntualizó: "Si a partir del martes la Corte resuelve que la opinión que nosotros teníamos, que se había afectado a la Constitución Nacional, estaba errónea, y en consecuencia aprueban los traslados, entonces si el Poder Ejecutivo quiere designar a una persona en un juzgado determinado y la Corte lo aprueba va a poder decir 'yo pongo al juez que quiero donde quiero'". "Los futuros presidentes de la Nación van a decir 'para qué pasan por concurso' si puedo poner a quien me cae bien", sostuvo Lugones sobre el tema.

En ese sentido, se refirió al pedido de la Corte Suprema de suspender el reemplazo de vacantes y explicó: "Se tomaron entrevistas; tenemos que resolver el orden de mérito, pero no abrimos el concurso por estos dos jueces que fueron separados del cargo porque no era un acto definitorio de nada".

"No tenemos capacidad para nombrar reemplazos, eso lo tiene que hacer la Cámara Federal. Ese supuesto perjuicio que podría hacer el Consejo no existe", remarcó y agregó que la Corte Suprema de Justicia "tenía que justificar para qué abrió el Per Saltum para estudiar el caso".

Por último, marco que "la Corte parece que resolvió mucho, pero hizo poquito". Y sugirió: "Dijeron 'vamos a ver si lo que dicen estos magistrados es cierto'. Bueno, que se pongan a estudiarlo".