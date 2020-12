Días antes de entrar en la feria judicial de verano, la Justicia Federal de Villa María elevó a juicio una causa por estafas al fisco mediante la generación de facturas truchas utilizando la identidad de indigentes, donde el principal imputado es Matías Iturria, un contador que hasta la semana pasada presidió la Juventud del PRO en esta ciudad ubicada a 150 kilómetros al sudeste de esta Capital.

A raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la fiscal federal María Marta Schianni comenzó una investigación que la llevó a sospechar e imputar al dirigente macrista Iturria, quien es contador y se presenta como “desarrollador de negocios”, como responsable de una organización dedicada a captar a personas vulnerables y de bajos recursos, quienes emitían facturas falsas que beneficiaban a empresarios que son clientes suyos, produciendo un perjuicio a las arcas del Estado.

En la causa, junto a Iturria actuó como cómplice el empresario Tomás Lingua; quienes juntos utilizaron a personas vulnerables para producir un circuito financiero ilegal. Una de las víctimas del dirigente del PRO es un hombre viudo, analfabeto y padre de ocho hijos; quién apareció ante la AFIP como un monotributista que vendía servicios a Lingua; quién es cliente del estudio contable de Iturria.

En 2016, en pleno gobierno de Mauricio Macri, esta víctima se dirigió a la sede de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) en Villa María a consultar por qué no podía cobrar el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH); y desde la dependencia nacional descubrieron que se encontraban ante una víctima de robo de identidad, ya que aparecía como facturante de grandes sumas de dinero, razón por la cuál le habían dado de baja el beneficio.

La ANSeS y la AFIP cruzaron datos y así se inició esta investigación penal que está en manos de la fiscal María Marta Schianni; quien pudo reconstruir que el empresario Lingua captaba a las víctimas a cambio de una suma irrisoria de dinero; y tras un ardid los inscribía en AFIP y él y su socio Iturria se quedaban con la clave fiscal de sus víctimas y comenzaban a operar ilegalmente en nombre de ellos.

La facturación trucha se realizaba a través de la computadora que Iturria tiene en su estudio, de acuerdo a las pericias realizadas por la Justicia y AFIP.

En otra de las causas donde también está imputado el dirigente del PRO de Villa María, involucra a una chica que trabajaba para el empresario Sebastián Dalinger. Cuando fue despedida por Dalinger –su contador es Iturria-; la joven comenzó a trabajar como niñera y su empleadora la quiso inscribir “en blanco”; y desde AFIP le informaron que era gran contribuyente. Así se inició otra investigación contra Iturria y su socio Dalinger.

Además, Iturria está investigado en una tercera causa: esta vez está acusado de fraude y ya fue elevada a juicio. En ese caso, dos monotributistas denunciaron al contador Iturria por haber utilizado su clave fiscal, modificar sus datos y facturar a su nombre servicios nunca prestados y que ellos desconocían completamente. Las víctimas fueron intimadas por AFIP por una cuantiosa deuda tributaria ya que dejaron de ser monotributistas, pasaron a la categoría de responsables inscriptos, pagando ganancias, bienes personales e IVA. Se determinó, nuevamente, que todas las operaciones en perjuicio de las dos víctimas se realizaron desde la computadora de Iturria.

Por orden del legislador Darío Capitani –fue presidente del PRO de Córdoba hasta la semana pasada, cuando asumió el ex diputado nacional Javier Pretto-, la dirigente juvenil macrista Evelin Acevedo emitió un comunicado donde declara que el estafador Iturria no pertenece a las estructuras del partido derechista: “En razón de la noticia que trasciende desde distintos medios de comunicación local sobre Matías Iturria, ex integrante de la Juventud del PRO Villa María, desde nuestro espacio de Jóvenes partidarios, deseamos aclarar públicamente la situación. Debemos aclarar que el mismo ya no forma parte de nuestro espacio, desde hace mucho tiempo y en conocimiento de su situación judicial por los procederes relacionados a su actividad privada y particular y donde nada tiene que ver nuestro partido”.

Sin embargo, hasta que estalló el escándalo, Matías Iturria figuraba en su cuenta de Twitter como “Contador. 27 años. Villa María, Cba. Presidente @jprovillamaria Asesor Financiero”; y en el cabezal publicó una foto de Mauricio Macri y los máximos dirigentes del partido derechista. Los datos y la foto fueron cambiados durante el feriado XL de Navidad, tras conocerse el escándalo.

En agosto de 2018, miles de vecinos de Villa María marcharon rechazando los despidos en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de esta ciudad llevados adelante por el gobierno de Mauricio Macri. Durante la movilización, los vecinos de la ciudad y trabajadores de la FMVM pasaron por la sede de Cambiemos e insultaron al jefe partidario Capitani.

Fue el contador Matías Iturria, como presidente dela Juventud PRO quién defendió a su jefe Capitani: “La Juventud PRO lamenta que algunos dirigentes del gremio de ATE -y que no son los trabajadores- hayan decidido cruzar un nuevo límite en la escalada de intolerancia y agresión tanto contra la concejal Karina Bruno como con nuestro legislador Darío Capitani”, señaló a través de un comunicado.

El dirigente macrista también señaló hace dos años que “hasta antes de diciembre de 2015, a pesar de tener una empresa con déficit y sin poder de comercialización interna, ni externa, se incorporó personal tan solo para pagar favores políticos”, justificando los 42 despidos efectivizados esos días. A la vez que reivindicó “orgullosamente” su pertenencia a la alianza derechista, “quien tiene a su cargo la difícil tarea de poner la verdad sobre la mesa”.