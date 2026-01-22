Un intendente denunció que la gestión anterior aumentó las partidas de personal un 500% antes de irse

Edgar Galarza Florentín advirtió que la administración de Pablo Guastavino recortó fondos para servicios básicos.

En medio de la crisis económica que padece la provincia de Corrientes, el nuevo intendente de la localidad de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, denunció que la gestión anterior, encabezada por Pablo Guastavino, aumentó un 500% la partida de personal antes de irse y recortó fondos para servicios básicos. Para hacerle frente al momento, Galarza pasó de cobrar 1,5 millones de pesos a poco a $619 mil, lo que representa una baja cercana al 60%.

La decisión se inscribe en un contexto de fuertes dificultades para garantizar el pago de sueldos y la prestación de servicios básicos. De acuerdo a información detallada por medios locales, la administración que asumió en diciembre recibió un municipio con un marcado desorden en sus cuentas, lo que obligó a priorizar gastos y redefinir partidas presupuestarias.

Según el informe elaborado por el Gobierno provincial, el presupuesto aprobado para 2026 por la administración anterior, cercana al exgobernador Gustavo Valdés, dejó a la comuna con escaso margen de maniobra financiera. A esto se suman recortes significativos en áreas clave como combustibles, maquinarias, obras públicas y mantenimiento de espacios públicos.

"Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar mayores daños en el personal de la Comuna. Ahora solicitamos a los concejales que cumplan con el compromiso asumido ante la sociedad de Mburucuyá", aseguró el mandatario local, quien sostuvo que mantendrá la reducción de su sueldo hasta que la situación presupuestaria se encamine.

Uno de los puntos que más complica la operatividad diaria es la partida de combustibles. La administración de Guastavino redujo este ítem en un 34% para 2026, ignorando que las naftas sufrieron un aumento acumulado del 40% en el último año. "Estamos en emergencia por una larga lista de ñoquis y otras irregularidades que impiden el uso de maquinaria municipal para prestar servicios", afirmó Galarza Florentín.

Asimismo, se informó que esta semana se completará el pago al personal de planta y, posteriormente, a los beneficiarios del programa Promover. En paralelo, el Ejecutivo municipal espera contar con el acompañamiento del Concejo Deliberante para declarar la emergencia económica y avanzar en el ordenamiento de las cuentas, con el objetivo de superar la situación crítica y recuperar el funcionamiento normal del municipio.

El exintendente Pablo Guastavino junto al exgobernador Gustavo Valdés.

Municipios denuncian cajas vacías y deudas: la crisis inocultable de los hermanos Valdés

La situación en la localidad de Mburucuyá no representa un caso aislado: los municipios denuncian cajas vacías, deudas, balances alterados y denuncias judiciales contra la gestión saliente de Gustavo Valdés, quien le cedió el poder a su hermano Juan Pablo.

Pese a que el nuevo mandatario señaló que, tras 8 años en el cargo, el mayor de los Valdés "deja la vara alta", "sin deuda" y con un "manejo responsable de las finanzas", el “efecto dominó” municipal desmiente el relato del superávit y la prolijidad administrativa que busca imponer el oficialismo.

El gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada para 2026 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.

Mientras los intendentes exhiben arqueos de caja en cero y dificultades para pagar sueldos, la Legislatura provincial aprobó sin debate un presupuesto de 3,5 billones de pesos, bajo el argumento de garantizar un supuesto “federalismo provincial”. La contradicción es evidente: el poder político es el mismo, pero el colapso se extiende incluso a los municipios cercanos.