Alerta: Corrientes lidera el ranking de la morosidad en el NEA con cifras comparables con el 2001

Bajo la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, el endeudamiento de los hogares se ha vuelto una constante en la economía correntina. Según un reciente informe nacional, la morosidad familiar alcanzó en julio de 2026 un nivel histórico solo comparable con la crisis de 2001, posicionando a Corrientes a la cabeza del ranking de incobrabilidad en el NEA con una tasa de morosidad del 18,1% y salarios que están un 26,5% por debajo de la media nacional.

{{{htmlAmp}}}

En este ranking federal Corrientes está séptima, pero a nivel regional, primera. El estudio realizado por la consultora CEPA detalla que a nivel nacional la morosidad en el sector financiero escaló al 13,0% en el séptimo mes del año, mientras que en el sector no financiero trepó al 33,9%, superando incluso los índices en época de pandemia.

Lo que también refleja el estudio es la relación entre los niveles salariales de cada jurisdicción y la capacidad de pago de los créditos tomados por las familias. Los datos confirman que aquellas provincias cuyos salarios están lejos del promedio nacional, presentan dices de morosidad más altos que el resto del país.

El endeudamiento paraliza ventas

El presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Augusto Massochi, advirtió que el alto nivel de sobreendeudamiento de los hogares "impide cualquier repunte de las ventas" en el comercio minorista.

En medio de un escenario marcado por la contracción de la actividad y la vacancia de locales en la peatonal principal del centro de la Capital, Massochi señaló que las familias priorizan la "comida, medicamentos y servicios como agua, luz, todo lo que haga falta para poder vivir".

En ese sentido, sostuvo que los registros del Día del Niño confirmaron la tendencia negativa en rubros como jugueterías y librerías en comparación con el año anterior. "Hay baja de consumo, la gente también está endeudada con las tarjetas de crédito y no puede aprovechar las promociones. Es un panorama difícil, lo único que hacemos es aguantar", graficó en diálogo con Radionord.

De acuerdo con el análisis de la entidad empresarial, los consumidores destinan gran parte de sus ingresos a refinanciar pasivos con altas tasas de interés y restringen las compras prescindibles. La pérdida del poder adquisitivo obligó a reorganizar los presupuestos familiares hacia las necesidades básicas. Bajo la gestión de Valdés, la morosidad continúa en aumento en territorio correntino.

Ventas en supermercados cayeron un 27,5%

El desempleo o bajos sueldos no sólo se reflejan en los niveles de morosidad, sino también en el desplome de las ventas en los supermercados. En territorio correntino, el nivel de ventas en supermercados se desplomó un 27,57% interanual en mayo, una cifra histórica que duplica y hasta triplica el sesgo de retracción observado en los principales centros urbanos del país.

Este desplome sin precedentes recientes evidencia el severo deterioro en el poder adquisitivo de los salarios locales y confirma la alta vulnerabilidad de la región frente a la suba en los alimentos de primera necesidad. El fenómeno no resulta aislado, sino que forma parte de un impacto recesivo generalizado sobre el interior del país, situando al Norte Grande como la zona más castigada del territorio nacional.