Radiografía del endeudamiento en Corrientes: la crisis azota y un 30% de las familias está en mora

El endeudamiento de los hogares se transformó en una variable crítica para la economía cotidiana de los correntinos. Según datos de la plataforma Mapa de la Deuda, desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung sobre registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), en la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés existen 437.777 deudores únicos. De ese total, 132.850 personas (el 30,35%) presentan atrasos en sus pagos.

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En la provincia perteneciente al NEA, el mapa del endeudamiento muestra dos realidades bien diferenciadas. Las ciudades que concentran la mayor cantidad de personas endeudadas coinciden con los principales centros urbanos de la provincia. Capital encabeza la nómina con 176.853 deudores, seguida por Goya con 46.796 y Mercedes con 21.781 deudores.

Por otro lado, cuando se analiza en qué localidades la deuda resulta más difícil de pagar, las tasas de mora relativa más altas de la provincia se desplazan hacia la costa del río Uruguay con Santo Tomé que registra la tasa de mora más elevada con un 24,95% sobre el dinero prestado, seguida muy de cerca por General Alvear con un 24,43% e Ituzaingó con un 21,93%. En la vereda opuesta, el departamento de Lavalle destaca por presentar el nivel de morosidad más bajo de la provincia, situándose en un 15,16%.

El estudio pone de relieve que el mayor porcentaje de atraso no proviene prioritariamente del sistema bancario tradicional, sino de los proveedores no financieros de crédito y de las tarjetas emisoras no bancarias. En el rubro de proveedores no financieros, la Capital registra un 51,52% de mora, mientras que Santo Tomé e Itatí alcanzan un 47,61%. En tarjetas no bancarias, San Miguel presenta un pico de mora del 59,61%, General Alvear un 57,61% y San Luis del Palmar un 47,2%. El monto total prestado en la provincia asciende a $1,48 billones, de los cuales $286.000 millones corresponden a cartera irregular. Esto implica que el 19,38% del dinero volcado al crédito se encuentra en situación de mora.

Los jóvenes menores de 25 años constituyen la franja poblacional con mayores índices de morosidad. En la provincia hay 38.622 deudores jóvenes, de los cuales 17.097 están en mora, lo que representa un 39,17% de este segmento. En algunos puntos de la provincia la situación alcanza niveles críticos: en General Alvear la mora general de este grupo llega al 48,64%, mientras que en el rubro específico de tarjetas no financieras la morosidad en menores de 25 años trepa al 100% en Itatí, al 89,52% en Saladas y al 88,85% en Concepción.

El endeudamiento de las familias paraliza las ventas en Corrientes: "Impide cualquier repunte"

El presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Augusto Massochi, advirtió que el alto nivel de sobreendeudamiento de los hogares "impide cualquier repunte de las ventas" en el comercio minorista.

En medio de un escenario marcado por la contracción de la actividad y la vacancia de locales en la peatonal principal del centro de la Capital, Massochi señaló que las familias priorizan la "comida, medicamentos y servicios como agua, luz, todo lo que haga falta para poder vivir".

En ese sentido, sostuvo que los registros del Día del Niño confirmaron la tendencia negativa en rubros como jugueterías y librerías en comparación con el año anterior. "Hay baja de consumo, la gente también está endeudada con las tarjetas de crédito y no puede aprovechar las promociones. Es un panorama difícil, lo único que hacemos es aguantar", graficó en diálogo con Radionord.

De acuerdo con el análisis de la entidad empresarial, los consumidores destinan gran parte de sus ingresos a refinanciar pasivos con altas tasas de interés y restringen las compras prescindibles. La pérdida del poder adquisitivo obligó a reorganizar los presupuestos familiares hacia las necesidades básicas.

Bajo la gestión de Juan Pablo Valdés, la morosidad continúa en aumento en territorio correntino y ya alcanza al 31,5% de los deudores, según un relevamiento correspondiente a junio de 2026 elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora Eco Go. El informe también muestra que el 19,6% del monto total de los créditos otorgados en la provincia se encuentra en situación irregular, mientras que las obligaciones tomadas a través de billeteras virtuales presentan niveles de mora superiores a los del sistema financiero tradicional.