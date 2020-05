Ex procurador del Tesoro de Macri confirmó que fue despedido por no avalar el acuerdo con Correo Argentino

Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro en el gobierno de Mauricio Macri, dio detalles sobre su actuación en la Causa Correo y admitió: "Después de mi intervención en el caso Correo terminé afuera del Gobierno". El actual juez porteño se diferenció del ex presidente y dijo que "Macri dice que el Correo es un caso de lawfare y yo digo que no".

En diálogo con El Destape Radio, Balbín explicó que en su momento firmó la auditoría que es crítica al acuerdo del Correo por la multimillonaria deuda de la familia Macri con el Estado, y afirmó: "Es posible que eso fuera la razón de mi salida del Gobierno, pero habrá que preguntarle a otros".

"Macri decía que no hay que calcular intereses en el caso Correo y yo decía que si", contó el ex funcionario y destacó un punto crítico del acuerdo: "No se habían calculado intereses porque la deuda tenía muchos años y si se toma solo el capital se licua". "El acuerdo decía que iban a pagar la última cuota en 15 años y si se toma el pago del capital luego de 20 años era mínimo", agregó.

"Había juicios paralelos de Macri contra el Estado y esos juicios no se tuvieron en cuenta al momento del acuerdo", detalló Balbín y afirmó que en su momento "Macri reclamaba capital, actualización e intereses al Estado".

Por otro lado, Balbín se refirió a la polémica por la conferencia de Sergio Moro en la Facultad de Derecho y su suspensión y admitió: “Yo tengo una mirada crítica sobre Moro pero me parece interesante escuchar todas las voces”. El juez porteño fue uno de los organizadores de la charla y remarcó que "le parece importante discutir el lawfare" y que en ese contexto consideraron invitar a Moro. "Le podríamos haber preguntado a Moro del enjuciamiento a Lula, de su integración al gobierno de Bolsonaro y las escuchas que circulan", destacó.