Alberto Fernández decidió intervenir de manera decidida en el AMBA para hacer un nuevo intento de quebrar la curva de contagios de la segunda ola de coronavirus. Durante por lo menos dos semanas, a partir del viernes, habrá un cierre estricto por las noches y se interrumpirán la presencialidad escolar y las actividades sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. El cumplimiento de las medidas quedará a cargo de las fuerzas de seguridad federales.

Las medidas solamente serán obligatorias en el AMBA, pero el Presidente invitó al resto del país a adherir en función de la realidad epidemiológica de cada distrito. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con respaldo de los intendentes, decidió que las nuevas restricciones entrarán en vigencia en todos los municipios que se encuentran actualmente en fase 3, con riesgo elevado.

Las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, advirtieron que intentarán resistir el DNU presidencial. Mientras el sistema de salud se encuentra al borde del colapso, este mediodía Horacio Rodríguez Larreta dará una conferencia de prensa para anunciar sus próximos pasos. Promete sostener la presencialidad escolar. Los docentes porteños evalúan adoptar medidas de fuerza para garantizar el cumplimiento de la norma.

En el gobierno nacional trabajan por estas horas en nuevos mecanismos de ayuda social y económica para atender la situación en los sectores más afectados por las medidas anunciadas anoche. La jefatura de gabinete, los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, el ANSES y AFIP están evaluando cómo transferir recursos para sostener esta nueva ola de la pandemia. Los anuncios deberían llegar antes del fin de semana.

Una de las diferencias más importantes de este nuevo DNU es que las fuerzas de seguridad quedarán habilitadas para hacer cumplir las restricciones. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que quienes estén en falta serán sancionados. Las Fuerzas Armadas, como establece la ley, no participarán del control. Para trazar el límite con claridad, se decidió que sólo colaboren con tareas sanitarias entre las 6 y las 20, cuando no está limitada la circulación.

Respaldo del Conurbano

La decisión de Fernández contó con el respaldo de un importante número de intendentes del conurbano bonaerense que en los últimos días habían opinado públicamente acerca de la necesidad de actuar para que la circulación del virus sea más lenta. Otros dirigentes del Frente de Todos, gobernadores, ministros y legisladores, se volcaron a las redes sociales para manifestar su apoyo a las nuevas medidas.

La oposición por la tarde había difundido un nuevo comunicado aceptando la necesidad de restricciones “rigurosamente planificadas y factibles de ser aplicadas”. Era un avance notable respecto a la semana anterior, cuando rechazaron cualquier intervención del Estado para frenar la pandemia. Duró poco: por la noche, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, participó en persona de las protestas ante la quinta de Olivos contra las medidas adoptadas.

En su mensaje, el Presidente hizo énfasis en la importancia de continuar con el operativo de vacunación al ritmo que lleva en las últimas semanas. En ese sentido, después de diez días sin noticias de desembarco de nuevas partidas, fue un alivio la confirmación de la llegada de 864 mil dosis de Oxford AstraZeneca asignadas al país mediante el mecanismo Covax. Arribarán a Ezeiza en un vuelo de KLM el domingo por la madrugada.

Ante las demoras en los cargamentos que deben llegar de China (retrasado por la decisión del gobierno de Xi Jinping de vacunar a 500 millones de chinos en los próximos meses) y de México y Estados Unidos (sobre la base del compuesto fabricado en la Argentina y frenado en la etapa de control de calidad), el gobierno espera anunciar en los próximos días nuevas remesas de Sputnik desde Moscú, aunque todavía no hay nada confirmado.