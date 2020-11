El presidente Alberto Fernández se reunió esta noche en la Casa Rosada con su ministro de Salud, Ginés González García, con quien tiene previsto comenzar a planificar la vacunación contra el COVID-19, tras el anuncio del compromiso de compra de la Sputnik a Rusia. El Presidente y el funcionario nacional empezarán a delinear la estrategia que implementará el país a la hora de tener que cumplir con una vacunación masiva.

El encuentro tiene lugar un día después del anuncio que hizo Fernández sobre que la Argentina accederá a fin de año a unas 25 millones de vacunas Sputnik V, elaboradas por Rusia. "Lo único que nos importa es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia", remarcó el jefe de Estado este miércoles al encabezar un acto en Avellaneda. Y agregó: "No preguntamos qué ideología tiene la vacuna. Preguntamos si salva vidas. Si salva vidas de argentinos, la compramos y la usamos. No me importa quién es el que la produce".

Por otra parte, durante una reunión con periodistas de la Red Argentina de Periodistas Científicos, el ministro González García se explayó sobre distintos aspectos de las negociaciones que se llevan adelante para disponer de manera temprana de las vacunas contra el COVID luego de la aprobación de los entes reguladores nacionales e internacionales.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, mantuvo hoy una videoconferencia con periodistas especializados en la que brindó detalles de las distintas negociaciones que está realizando el Ministerio de Salud de la Nación para acceder lo antes posible a la mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19 para lograr inmunizar a la población. “Nosotros queremos masificar de entrada la vacunación y de manera temprana con el objetivo de bajar la circulación y la mortalidad”, aseguró González García durante la charla en la que estuvo acompañado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.



Para el ministro, las negociaciones con los distintos actores que se encuentran desarrollando vacunas contra el COVID “siempre fueron priorizando la transferencia de tecnología, como lo hemos acordado con el laboratorio AstraZeneca y fundamentalmente haciendo hincapié en cuándo creen que tendrán la vacuna disponible, cuántas vacunas podrán proveer y a qué precio”. Además de las negociaciones bilaterales para la adquisición temprana de las vacunas contra el COVID que resulten aprobadas por los organismos de regulación internacional y la ANMAT, la estrategia del Gobierno argentino incluye la participación en el mecanismo COVAX de la OMS para el acceso equitativo a estos insumos. En este sentido, González García informó que “ya hemos pagado por 9 millones de vacunas a través de COVAX que tendríamos disponibles en el mes de febrero” para sumar a las otras vacunas que se adquirirán directamente de los laboratorios.