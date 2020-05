Techint devolvió a Anses los sueldos de 15.000 empleados para poder fugar y repartir ganancias

El Grupo Techint, la corporación que controla Paolo Rocca, le devolvió a la Anses los aportes para los salarios de más de 15.000 empleados por alrededor de 500 millones de pesos y no por patriotismo, sino para poder repartir ganancias, recomprar acciones propias, fugar dólares y seguir operando a través de guaridas fiscales, es decir, para eludir las nuevas restricciones que puso el Gobierno para mantener la ayuda a grandes empresas.

La decisión fue confirmada por la empresa. Los datos de empleados y fondos son aproximados ya que, ante la consulta de El Destape, desde Techint no los precisaron y el Gobierno aún no publicó el listado de empresas y cantidad de empleados que incluyó cada una. El cálculo es el siguiente. El Grupo Techint confirmó que sus empresas Ternium, Techint Construcciones y Tenaris son las que desistieron de la ayuda estatal y devolverán los fondos. Según informa la propia empresa en su web, Ternium tiene 5.240 empleados, Techint Construcciones unos 6.700 y Tenaris otros 5.569. No los llaman así, sino colaboradores. El total son 17.509, que si se multiplica por los 33.750 pesos que aporta Anses por cada uno da un total de 590 millones de pesos. El Destape hizo un cálculo de mínima, con 15.000 empleados, y da 506 millones. Unos millones más o menos, lo claro es que es una suma enorme. Y que no la necesitaban sino que se aprovecharon de la ayuda estatal.

Desde el holding que comanda Rocca emitieron el siguiente comunicado: "Techint Ingeniería y Construcción, Ternium Argentina y Tenaris Argentina desistieron de la adhesión al Salario Complementario correspondiente al Programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para el mes de mayo y han reintegrado los Salarios Complementarios del mes de abril percibidos por sus respectivas nóminas de empleados. La baja del Salario Complementario responde al cambio de requisitos y nuevas restricciones que tuvo el Programa ATP en los últimas días. Estos nuevos requisitos - dispuestos a posteriori de haber adherido las empresas a este Programa- comprometen restricciones financieras en un horizonte mayor a 24 meses que obstaculizan actividades financieras propias de empresas que están internacionalizadas”.

Lo que omitieron, por obvias razones, es que los Rocca, son la familia más rica del país, según Forbes con una fortuna de 8.000 millones de dólares.Tampoco dijeron que Ternium ganó 20.000 millones de pesos en 2018 y 11.000 millones en 2019 y que Tenaris ganó 873 millones de dólares en 2018 y 444 millones en 2017. Ni se hicieron eco de lo que reveló Horacio Verbitsky reveló en El Cohete a la Luna: que tanto miembros de la familia Rocca como directivos de Techint se beneficiaron de la amnistía fiscal de Mauricio Macri (Marcela Rocca blanqueó 6.900 millones de pesos) y que el ex presidente les permitió fugar 222 millones de dólares. Tampoco lo mencionaron los medios comerciales como Clarín y La Nación que recibieron tanto ayuda de Anses como pauta de Techint.

Tal como informó El Destape, el 18 de mayo el Gobierno habilitó que las empresas pudieran darse de baja del programa de ayuda para el pago de sueldos y devolver los fondos, que serán transferidos a la AFIP y de ahí volverán a la Anses.

Esta decisión de Techint, adelantada por El Destape y más cantada que El Oso, se debe a los nuevos requisitos que puso el Gobierno para ayudar a las empresas de más de 800 trabajadores a partir del mes que viene. Estos son que no podrán repartir dividendos, recomprar acciones propias, operar con Contado con Liqui ni a través de guaridas fiscales por dos años. El dato de que se bajan del Programa ATP, confirmado por la propia empresa, revela que no necesitaban los fondos y que ahora no quieren perder ningún beneficio de los que tienen y tendrán.

Por dar un ejemplo, en la última Asamblea de Accionistas de Ternium se informó que obtuvieron 11.096 millones de pesos de dividendos en 2019. La Anses, que es accionista de la empresa a través del Fondo de Garantía de Sustenabilidad (FGS), propuso que se reinviertan. Pero los destinaron a “incrementar la Reserva para Futuros Dividendos”. Ahora podrán repartirlos así como seguir operando desde la guarida fiscal de Luxemburgo, donde tienen su sede.

Techint y la prensa que también recibió esta ayuda estatal sin necesitarla como Clarín y La Nación, insisten en que la baja del holding de los Rocca y de otras 280 empresas del Programa ATP tiene que ver con los cambios de esos requisitos. Es una confesión de parte.

Vale aclarar que los nuevos requisitos no son retroactivos sino para el próximo mes. La decisión de Techint tampoco responde a la propuesta que hizo pública la diputada Fernanda Vallejos de que el Estado adquiera participación accionaria en las empresas que ayude ya que por más viable que sea no pasa de una manifestación de intenciones.

Y también que esta decisión de Techint tiene otra lectura. Tal como informó el Gobierno, el 93% de las empresas beneficiarias del programa ATP fueron Pymes de menos de 25 empleados. Un cálculo rápido da como resultado que la cantidad de empleados que Techint incluyó en la ayuda estatal equivalen a 600 empresas de 25 empleados. Si bien, como también informó el Gobierno, “apenas un 0,1% de las firmas que lo solicitaron poseen más de 800 trabajadores en su plantilla y explican el 12,7% del total de los trabajos registrados”, lo cierto es que Techint y otras se aprovecharon de un programa destinado a mantener el empleo para llevarse una ganancia y que ahora, cuando se ajustan los requisitos, revelan que no necesitaban la ayuda y se bajan.