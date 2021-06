Santa Fe acelera la vacunación y el sábado comienza con la población en general

Se otorgaron 210 mil turnos para los próximos días y el fin de semana comenzarán a citar a personas de entre 50 y 60 años sin comorbilidades. Bajan los casos pero no las camas ocupadas, por lo que siguen las restricciones.

La llegada de los cargamentos de Sputnik y AstraZeneca con los que Argentina superó los 18 millones de dosis imprimió una aceleración al ritmo del plan de vacunación en todo el país, y Santa Fe es uno de los claros exponentes del fenómeno, ya que el sábado comenzará a vacunar a personas sin enfermedades de base. El viernes se recibieron 172.800 dosis, el mayor número que llegó en un solo día, y el sábado Nación comenzó a enviar 30 mil componentes 1 de la rusa. Por ello, esta semana se otorgaron 210 mil turnos de vacunación, como principal estrategia para lograr la mayor inmunidad posible que permita minimizar la segunda ola de contagios de Covid.

Para eso, se siguió inoculando los fines de semana, se convocó a voluntarios remunerados para no distraer al resto del personal de salud, se extendieron los horarios y se ampliaron los diferentes vacunatorios provinciales. Los cambios permitirán aplicar aproximadamente 40 mil dosis diarias. "Depende de la llegada, pero la idea es seguir con este ritmo", comentaron a El Destape desde Salud de la provincia. Por su parte, el municipio de Rosario sumó desde este lunes 50 centros de salud barriales a la campaña para llegar a la población más vulnerable, unas 20 mil personas que aún no se anotaron por no disponer de acceso a internet.

Así, el fin de semana se comenzará a vacunar a la población general que no tiene factores de riesgo. Durante estos días están citadas personas de menos de 60 años con comorbilidades, que terminarán el viernes, y a partir del sábado vacunarán a los de 50 a 60 años sin enfermedades de base. Como dato curioso, el fin de semana comenzaron a llegar citaciones a personas sanas de entre 30 y 40 años y de forma no oficial se deslizó que podría deberse a un error del sistema. "Esta semana vamos a aplicar primera dosis de la vacuna AstraZeneca a personas con comorbilidades y así completar con la última población objetivo priorizada", explicó Sebastián Torres, coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio.

El 72% de 1.200.000 personas de la población objetivo (personal de salud; adultos mayores de más de 60 años, personal educativo, de seguridad, y de entre 18 a 59 años con comorbilidades), ya recibió al menos la primera dosis, y se espera que a fin de mes se termine de inocular a todo ese grupo priorizado. En tanto, ya se aplicaron dos dosis al 100 por ciento de los adultos mayores y personas que están alojadas en geriátricos de toda la provincia. Santa Fe, según las cifras oficiales, vacunó al menos con una dosis a 850 mil personas. En total, la provincia aplicó casi 1,15 millón de los 1,33 millones que giró el gobierno nacional hasta el momento, más del 86%.

Bajan los casos

La llegada de las vacunas de AstraZeneca fueron las que posibilitaron la descentralización en los centros de salud barriales para "peinar" el territorio. "Son las que se pueden guardar a temperatura heladera, como el resto de las vacunas, y esta tecnología ya la tenían", explicó a El Destape Fernando Vignoni, director de Centros de Salud de Rosario. Con la posibilidad de ampliar el proceso de vacunación, el intendente Pablo Javkin aseguró que durante junio la ciudad superará las 300 mil personas inoculadas. “Eso nos va a permitir ver el impacto en lo que ahora empezamos a ver en el número de casos y esperamos que se refleje en el número de ocupación de camas”, adelantó el titular del Ejecutivo municipal.

En efecto, el informe de la situación epidemiológica de la provincia de Santa Fe arroja un panorama con variables que mantienen en alerta a todo el sistema de salud, pero exhiben una baja en las últimas jornadas. El pico fue el 2 de junio, con 3.961 casos en un solo día en la provincia, pero desde el jueves que se observa una leve baja continuada en un promedio de 2 mil contagios por día. En Rosario pasó de 1.151 casos ese miércoles, a 934 el jueves, 890 el viernes, 755 el sábado, bajó a 488 el domingo y a 454 el lunes. Sin embargo, el relevamiento demuestra que la ocupación promedio de camas críticas no baja del 98 por ciento, tanto en el sector público como en el privado.

Este lunes, la ministra de Salud Sonia Martorano explicó que “si podemos sostener la baja de contagios diarios podemos ir mejorando a futuro el pronóstico. Recordemos que se trata de un virus mucho más agresivo, con predilección por la gente joven, gran contagiosidad y hoy una cama está ocupada como mínimo por 21 días”. En ese sentido, llamó a sostener las medidas de precaución, de autocuidados personales, y así mejorar los números de los efectores de salud, ya que se espera que la ocupación de camas UTI siga alta por 15 días más. "Con esto y la vacunación, que cada día es más ágil, podemos tener un panorama más favorable”, analizó la funcionaria.

Sistema mixto

El fin de semana, cuando anunció la continuidad de las restricciones por otra semana, Omar Perotti afirmó que “la llegada de vacunas es una muy buena señal” y que por eso es “muy importante que se siga haciendo el esfuerzo que se viene haciendo en la provincia”. El gobernador destacó la importancia de sostener las prohibiciones para bajar la tasa de contagios y aseguró que las medidas, sumadas a un aumento en el ritmo de vacunación, será vital para frenar el avance de la transmisión del coronavirus. “Confiamos que esta semana nos den la tendencia a la baja que estamos esperando”, adelantó.

Las nuevas medidas para frenar los contagios de coronavirus rigen de lunes a viernes, y el sábado y domingo se volverá a fase 1, el mismo sistema mixto que se aplicó durante los dos últimos fines de semana y que parece haberle sentado bien al gobierno. Las restricciones a la circulación vehicular rigen desde las 18 a las 6 del día siguiente, y solo está permitida para el personal esencial con permiso tramitado a través de la app Cuidar. Los locales gastronómicos funcionan entre las 6 y las 19, con un aforo máximo del 30%, y después ofrecen delivery y take away.

Siguen prohibidas las reuniones sociales y familiares y el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines, incluidas las actividades al aire libre. También los deportes de contacto al aire libre y las actividades náuticas, pesca deportiva y recreativa. La actividad del comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, con atención al público en los locales, se permite hasta las 17. La extensión hasta las 19 es para quienes comercialicen productos alimenticios y farmacéuticos. Para definir las próximas medidas aguardarán al anuncio de Nación. Pero por el momento, el horizonte es un poco mejor y los ánimos están cambiando en las calles de Santa Fe