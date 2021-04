La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se expresó tras la polémica en relación a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y las nuevas medidas restrictivas que llevó adelante el presidente Alberto Fernández con el DNU. Más allá de los protocolos en las aulas, dejó en claro: "Lo que sabemos ahora es que la movilidad que generan las escuelas son factor en el aumento de casos. Estamos hablando de riesgo colectivo, es decir que circular genera un riesgo. No es la escuela, es lo que se genera con las escuelas presenciales".

En diálogo con "Brotes Verdes" por C5N, la titular de la cartera sanitaria defendió las restricciones gubernamentales y explicó: "Lo que pasó desde las primeras medidas hasta el siguiente miércoles es ese aumento exponencial, esa velocidad tan preocupante del aumento de casos que pone en riesgo el sistema de salud. No es que no sabíamos que las medidas tardan entre 10 y 15 días en observarse el impacto, se decidió intensificarlas porque el riesgo y la preocupación era muy grande".

Con respecto a este tema, Vizzotti dejó en claro que no tomar dichas medidas que llevó adelante el jefe de Estado hace unos días podía generar un disparo de la famosa curva, algo que es muy difícil de parar cuando ocurre. "Si se desborda el sistema, cortar esa situación cuesta un tiempo", remarcó ejemplificando con lo sucedido en otros países. "En el gabinete nacional se plantean todas las realidades, nadie quería suspender las clases. Ni (Nicolás) Trotta ni el presidente. Lo que sucede es que prima la salud. No hablamos de educación sí o educación no, hablamos de una pandemia y de una situación inédita junto a una medida extraordinaria para minimizar un impacto mucho mayor".

Si bien la ministra de Salud dejó en claro que es clave respetar las medidas restrictivas, remarcó: "Claramente está costando transmitir esta situación, creo que recién ahora se está logrando entender. El desafío es fortalecer eso". Mientras que reconoció la aceptación de ellas por parte de los ciudadanos y las ciudadanas del Área Metropolitana de Buenos Aires: "Cuando uno ve, a las 20 hs, la baja circulación y el fortalecimiento de los protocolos, es lo que tenemos que tratar de seguir sosteniendo".

Sputnik V.I.D.A., la producción de la vacuna en Argentina

Sin lugar a dudas, la noticia de la producción de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el territorio nacional fue lo más importante del día. Sobre esto, Carla Vizzotti manifestó: "El hito que anunciamos es muy importante, llegaron a Rusia para el control de calidad. Se va a poder importar el antígeno y se va a empezar a producir en nuestro país. Estamos intentando no generar la expectativa del tiempo, por todo lo que se tiene quedar, puede no depender de nosotros. Se tardará por lo menos un mes antes de empezar a trabajar la producción". Y sumó sobre la campaña de vacunación: "Ojalá que las dosis de AstraZeneca lleguen mucho antes".

Al mismo tiempo, con respecto a la fuerte cantidad de casos en los diferentes países del mundo, la ministra explicó: "Estamos trabajando fuertísimo para que lleguen más vacunas. Lo que está pasando en China, en Rusia, en India y en Estados Unidos, con fuertes rebrotes, es lo que pone más valor que Argentina siga recibiendo dosis por la gestión del Estado nacional de trabajar con los gobiernos". Y sentenció: "El contexto geopolítico y epidemiológico es complejísimo. Tener vacunas, seguir recibiendo y sostener la vacunación es un logro que no podemos invisibilizar y debemos estar orgullosos".