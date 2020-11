El presidente de la Nación Alberto Fernández advirtió sobre la segunda ola de coronavirus en Argentina y respondió si podría implementar una nueva cuarentena. Con la mira puesta en Europa, el mandatario revisa los altos números de contagios en nuestro país y está a la espera de la vacuna.

El Jefe de Estado reveló que habló con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y con Pablo Iglesias, par español, y repasó: "En todos los lugares del mundo se ve una actitud social de mucho relajamiento. La gente no tiene muchas ganas de aislarse", contó.

Sobre una posible cuarentena en Argentina, dijo Alberto: "Es difícil convocar a la gente después de tanto tiempo a seguir a que se preserve, y en Argentina estamos viendo lo que vivió Europa".

Sobre el viejo continente, afirmó sobre nuestro país y comparó: "Vimos una caída lenta de contagios, todos los días hay menos contagios, hay una tendencia a la baja, más pronunciada".

"Lo que ha quedado visto y tenemos que aprender de Europa es que nos anticipa lo que va a pasar. Lo que ha quedado visto es que esto no se termina y solo podremos aminorar los efectos del virus cuando la vacuna esté distribuida entre nosotros. Mientras tanto hay que cuidarse", afirmó el Jefe de Estado y descartó así una nueva cuarentena estricta en Argentina, aunque pidió cuidarse de cara a la vacuna para no padecer una nueva segunda ola brutal como la que vive Europa.

Ayer en diálogo con el chileno Marco Ominami había dicho Alberto sobre este tema: "Vislumbramos que nos va a pasar lo mismo que en Europa. Pero tenemos el verano para tratar de vacunar cuanto antes a nuestra gente. Queremos tratar de vacunar la mayor cantidad de gente entre enero y febrero para que en marzo, cuando llegue el momento de la segunda ola, el riesgo de contagio se aplaque”.

Hoy en declaraciones en A24 adelantó el 2021 para Argentina y la pandemia: "El virus no va a ser tan distinto en 2021 porque vamos a estar vacunados, eso cambia todo. Hay que saber que si no existiera la vacuna el único mecanismo posible es el aislamiento. Está a la vista. No debemos olvidar que el problema no pasó", cerró.

El Presidente sostuvo además que convocó para el próximo lunes al comité de vacunación, que integran los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, para "poner en marcha la logística de vacunación" contra el coronavirus, a la vez que advirtió sobre una potencial segunda ola si se comienza a descuidar la ciudadanía. Además, ratificó que el Gobierno espera "empezar cuanto antes, entre fines de diciembre y los primeros días de enero" con la aplicación de la vacuna.

En ese marco, indicó que la Argentina sigue “trabajando con Rusia para ver de empezar a vacunar en enero y febrero, y a partir de marzo podremos contar con la vacuna de AstraZéneca Oxford". “En ese plan -continuó- nosotros estaríamos recibiendo, creo, 4 millones y medio de vacunas, lo que significa el 10% de la población, por lo que cada país iba a recibir vacunas para vacunar al 10% de su población. Ese fue el comentario. Nosotros estamos negociando con todos, con Rusia, China, Pfizer y Moderna”.