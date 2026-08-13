Construcción y ampliación: el MDF hizo plenario en La Plata

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce Axel Kicillof realizó un nuevo plenario en La Plata junto a militantes, organizaciones sociales y políticas. El encuentro fue encabezado por Carlos Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque y contó con la participación de Walter Correa, Javier Rodríguez y referentes de cada una de las organizaciones sociales convocada. De esta manera, el espacio del mandatario continúa ampliando y fortaleciendo el espacio en un año que, en la propia afirmación del Gobernador, es “de construcción” y “no de candidaturas”.

“Estamos construyendo una fuerza política amplia, de abajo hacia arriba, y que organice la esperanza”, señalaron. En ese sentido, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, escribió en sus redes sociales que “la construcción de una alternativa para Argentina está en marcha y crece desde abajo”. “Realizamos un plenario para seguir fortaleciendo la participación de todos los espacios con los que compartimos la convicción de que un país mejor, con justicia social y derechos para el pueblo, es posible”, destacó.

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Además, indicaron que el objetivo de “seguir organizando la defensa de la soberanía y de los derechos de las y los trabajadores junto a las organizaciones del pueblo y al movimiento obrero”. “Este es un año de construcción y estamos abocados a esa tarea para fortalecer la esperanza y terminar con la pesadilla de Milei”, expresó Larroque en sus redes sociales.

Durante el encuentro, los ministros instruyeron a la militancia con una frase textual del mandatario: “El peronismo tiene que estar a la altura y no ser solo un instrumento electoral, sino también de participación para enfrentar este modelo de ajuste”.

El plenario se realizó un día después de que se conociera la cumbre del peronismo el lunes por la noche en el Hotel Emperador. El encuentro, convocado por los jefes de los bloques del Congreso, José Mayans y Germán Martínez, estuvieron Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el senador Gerardo Zamora.

La cena duró más de tres horas, fue amena, de diálogo y con buena predisposición de los presentes. Según detallaron desde el entorno de Kicillof, “todos los presentes coincidieron en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente”. También trataron otros ejes como el presupuesto y leyes que el Gobierno quiere impulsar y la estrategia política que tomará el espacio.