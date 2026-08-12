El MDF y el massismo se reunirán con un temario enfocado en proyectos de reforma política y en las re re

La senadora y referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, se reunirá con el ministro de Gobierno y referente del espacio de Axel Kicillof, Carlos Bianco, en los próximos días para tratar diferentes temas de reforma política, entre los que se encuentra el de las reelecciones indefinidas.

Este martes por la tarde se iban a realizar en simultáneo las reuniones de las comisiones del Senado de Legislación, a cargo de Germán Lago (MDF), y Reforma Política, presidida por Malena Galmarini (FR). Sin embargo, pasado el mediodía, Galmarini pospuso su comisión tras haber acordado una reunión con Carlos Bianco para el próximo lunes 24 de agosto en calle 6. El encuentro se acordó luego de que la senadora enviara notas al ministro, y a su par, Germán Lago en relación a proyectos de reforma política el 29 de julio y el 5 de agosto pasado.

En la nota enviada a Lago el mes pasado, Galmarini le pedía tratar diferentes expedientes en su comisión por considerar que el contenido “es materia propia y específica del régimen electoral”, como son los proyectos de “Boleta Única”, “eliminación de las PASO”, de “estructura de Partidos Políticos”, “cronograma y régimen electoral”, y “reelecciones de intendentes y legisladores”.

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En la nota enviada a Bianco el 5 de agosto pasado le solicitó una “audiencia” para tratar temas de “interés público”. El teléfono sonó y el debate por las re re, entre otros temas, tendrá un primer encuentro formal en un poco más de 10 días. Desde el Frente Renovador ven con buenos ojos la respuesta del MDF.

Respecto de las re re, este lunes en su habitual conferencia de prensa, Bianco, se refirió a la propuesta de reelección de los intendentes. “Estamos a favor conceptualmente. Quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, donde hay una mayor cercanía con su gobierno, es el pueblo. Si ponés una limitación, que en este caso no es constitucional porque allí no está prevista ninguna limitación de mandato, nosotros la consideramos proscriptiva”, explicó.

En tanto, desde el entorno de la senadora detallaron a El Destape que “hay que dar el debate y a través de los mecanismos institucionales necesario”. Además recordaron que, en la primera reunión de Reforma Política, Malena Galmarini dejó en claro que “lo que cerramos este año, el año que viene no tendrá modificaciones y se va a respetar; pero tiene que ser este año” (que no es electoral).

Vale remarcar que, si bien en la reunión de comisión de Legislación del martes, en el orden del día no estaba en el sumario el proyecto de ley E 136 2025-2026 que habilita las “reelecciones indefinidas” de los intendentes, desde el kicillofismo dejaron en claro que “avanzarán” con el escrito y darán la pelea. Y si es necesario expondrán en el recinto la votación de cada senador y senadora.

La semana pasada, Kicillof recibió en su despacho a los 11 alcaldes que conformaron la Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires. Los dirigentes le pidieron por el proyecto; la respuesta del Gobernador fue directa y clara: No era su espacio el que estaba obstruyendo la aprobación. Cierto es que, a la hora de hacer un poroteo, los votos que meses atrás parecían imposibles, hoy se ven más cercanos que nunca.