Paridad de género y más cortesanos: los pedidos de expertos para reformar la Corte

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales reanudaron la discusión sobre los proyectos de ampliación y modificación del máximo tribunal. El debate se volverá a reanudar el miercoles próximo y no se descartó la presencia de un ministro cortesano

El Senado de la Nación reanudó este miércoles el debate en comisión sobre la reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso, se abrió la ronda de expositores que incluyó a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial, quienes se manifestaron a favor de ampliar la cantidad de cortesanos y ampliar la paridad de género, entre otras propuestas.

En el Salón Arturo Illia, los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, asistieron a la disertación del exjuez federal Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat, el titular de Ajus (Abogados por la Justicia Social), Emanuel Desojo; el presidente de Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), Joaquín Da Rocha, y los especialistas Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera y Luis Arias.

El encuentro, presidido por el senador de Unidad Ciudadana, Guillermo Snopek, anunció que se pasaba a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo a las 12, a la que podría concurrir "algún miembro de la Corte". Su par Oscar Parrilli le solicitó Snopek que también ponga a consideración de legislación general un proyecto de su autoría en el que plantea "una modificación de las leyes de consulta popular".

Testimonios

El primer expositor fue Ferreyra, catedrático titular de derecho constitucional en la UBA, quien se pronunció a favor de incrementar la cantidad de miembros del máximo tribunal para llevarlo a "un número de dos dígitos", y evaluó que el "número mágico podría ser 15". "La Corte tiene que ser Suprema y hoy es más Suprema que Corte", afirmó, a la vez que se manifestó en contra de "distinguir regiones" en la integración del máximo tribunal de Justicia y juzgó necesario contemplar "la paridad de género".

Seguidamente Herrera, doctora en derecho de la UBA e investigadora del Conicet, cuestionó el hecho de que en la actualidad los jueces de la Corte "sean vitalicios" y que para su trabajo "no hay tiempos ni rendición de cuentas". "No es que con la ampliación del número ya se resolvió el tema de la Corte, esto no es así, pero es un paso adelante", indicó Herrera, quien consideró necesario el aumento de miembros del tribunal, la federalización y además enfatizó "que tener paridad de género es una obligación".

Rozanski criticó a los jueces de la Corte actual, mencionó "un fallo reciente de tres de los cuatro miembros que desampara a una niña de 4 años" y señaló que "la cantidad de jueces es una cuestión aritmética y la calidad de los jueces es una cuestión ética".

"Deberíamos incorporar a gente que no sea abogada porque daría una visión más amplia de las causas", opinó Rozanski antes de sostener que "los proyectos de aumentar el número de miembros son un avance porque ampliar la Corte es imprescindible"

A su turno, Desojo puntualizó que en la actualidad el máximo tribunal "no funciona para el campo jurídico como para la sociedad". Además, remarcó que "esta es una Corte que tiene carencia de legitimidad y tiene descrédito en la gente y en el terreno jurídico" y aseguró que ahora "tenemos jueces que no dictan sentencia". "Un número de 15-16 jueces parece pertinente", concluyó.

Luego, Arias señaló que "tenemos que ampliar el número de miembros de la Corte, debemos discutir el perfil de las y los postulantes y debemos superar la cuestión técnica que es necesaria pero no suficiente". Además advirtió que "debería haber una diversidad de trayectorias e ideologías, para no tener un discurso único" y se expresó en contra de "la división en salas".

Da Rocha sostuvo que "el Poder Judicial, que es un poder político, debe estar integrado por distintas visiones políticas" y estimó que el máximo tribunal debería tener "no menos de 9 miembros". Indicó que "debería contar con más pensamientos distintos, con mayor diversidad y representatividad federal" y añadió que debe haber "una Corte única que tenga todo tipo de competencia y que esté integrada por distintas especialidades, pero sobre todo con constitucionalistas".

Por último, Barcesat, subrayó que "no se puede soportar que por decisión judicial se reponga una ley derogada y esto es una culminación de una seguida de fallos de la Corte con parcialidades" y por lo tanto consideró que el máximo tribunal "requiere una modificación sustantiva".

"Esta Corte ha quebrado las reglas constitucionales. El Congreso de la Nación tiene que emitir una declaración que ponga en caja a la Corte. Es necesario iniciar por consenso un proceso de recuperación del accionar del Poder Judicial y especialmente de la Corte. Sobre el número me inclino de 15 para arriba, divididos en salas", destacó.

Los proyectos

En total son cuatro las iniciativas para reformular al máximo tribunal que se presentaron en el Senado: las del puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular) y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana), ambos del FdT, y las de dos aliados, como el Alberto Weretilneck (Juntos Somos Rio Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina).

Desde el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento por considerar que "es inoportuna" y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura.

Con información de Télam