Escándalo: Manes denunció que gente de Caputo le pegó "dos piñas"

El diputado nacional de Democracia para Siempre Facundo Manes denunció esta noche que allegados al asesor presidencial Santiago Caputo le pegaron "dos piñas" tras el cruce en el recinto. "Me pegaron dos piñas", advirtió el legislador nacional en declaraciones a la prensa al finalizar la Asamblea Legislativa. Fue después de que el presidente Javier Milei frenara su discurso para decirle que no entiende la Constitución.

Manes explicó a la prensa que estaba hablando con una periodista del diario Clarín cuando se le acercó Caputo y lo amenzó al decirle: "Ya vas a saber de mi". Seguidamente, denunció que alguien "que vino con Caputo" se le acercó y le pegó dos piñas. Fue a la salida del recinto, en el salón de Pasos Perdidos.

El diputado explicó también el cruce que se vio por cadena nacional cuando Milei estaba hablando sobre Justicia. En ese momento, explicó Manes a la prensa, el diputado lo inquirió y le preguntó si iba a hablar de la cripto estafa y de los jueces designados por decreto. Dijo que escuchó gritos que venían de hablar y era de Santiago Caputo y le hizo un gesto intimidataorio.

"Cuando bajé, en el pasillo yo venía con la mochila solo, me viene él (enfurecido) y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo que iba a poner todo el aparato del Estado a perseguirmo. La AFIP, la SIDE".