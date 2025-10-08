Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem: "Te vamos a hacer mierda"

Un fuerte cruce político tuvo lugar este miércoles en el Congreso, cuando el diputado nacional Facundo Manes denunció públicamente que fue amenazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Según relató el neurocientífico a través de sus redes sociales, el riojano le habría dicho: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”.

La denuncia fue rápidamente desmentida por el propio Menem, también en redes sociales, donde calificó los dichos de Manes como una puesta en escena: “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, escribió. Poco después, se difundió un video que muestra el momento en cuestión: un saludo que parece ser cordial y un breve intercambio entre ambos, aunque no se conoce el contenido de la conversación.

El episodio se da en el marco de la campaña electoral, ya que Manes oficializó en septiembre su candidatura al Senado por la Ciudad de Buenos Aires con el espacio “Para Adelante”, desde donde busca posicionarse como una alternativa al kirchnerismo y al oficialismo libertario.

Manes le respondió al tuit del riojano, redoblando la apuesta: "Tirás la piedra y escondes la mano, Martín. Fue tal cual lo conté. La mentira son ustedes. Qué pena que no tengas coraje para bancártela". Y trajo el escándalo que tiene como protagonista a José Luis Espert por una vínculo con un empresario acusado por narcotráfico. "Con respecto a la seriedad: ¿Ponen a Espert en la lista, lo bajan, piden reimprimir boletas, hacen un show en el Movistar Arena tomándole el pelo a los argentinos que no llegan a fin de mes y ahora pedís seriedad? No tiene remate, ni gracia", cuestionó.

Desde el entorno de Manes le confirmaron a El Destape que la amenaza se produjo en ese mismo cruce, pero que el tiempo de la filmación que se difundió no condice con la conversación completa. "Todo fue en ese cruce. Salió sorprendido y después cayó que lo amenaza", señaló un colaborador del diputado.

No es la primera vez que el diputado radical denuncia amenazas dentro del ámbito legislativo. El 1° de marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias, protagonizó un tenso episodio con el asesor presidencial Santiago Caputo. En esa ocasión, las cámaras captaron una discusión subida de tono y Manes presentó una denuncia judicial, que fue inicialmente archivada pero luego reabierta por la Cámara Federal porteña.

La nueva controversia con Menem, ahora desacreditada por evidencia fílmica, vuelve a poner a Manes en el centro de la escena política y mediática, en un contexto de creciente polarización y tensiones en el Congreso.