Si hay algo en lo que coinciden muchos es que el formoseño José Mayans, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, es coherente con su postura y está en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo desde hace décadas. También coinciden en que es un escollo fuerte para las negociaciones en la Cámara Alta, donde encabeza el intento antiderechos de evitar que sea ley. Con ese identikit de fondo, el legislador envió un mensaje religioso por la Navidad, una nueva señal para reforzar su forma de entender el debate.

"Navidad es la llegada del salvador al mundo. Nos enseñó el camino, el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo demás viene por añadidura", reza la imagen que salió en lista de difusión el 23 al mediodía junto con la imagen de María, José y Jesús en el pesebre. "Feliz Navidad. Mejor año que viene", cierra el mensaje que lleva la firma de Mayans.

Durante el debate en comisiones, el formoseño cuestionó el método y la cronología estipulada por el Gobierno con el que comparte sello político. “Yo escuché a los ministros y a la secretaria Legal y Técnica. Obviamente no compartimos ninguno de los argumentos que han dado, para mí han sido argumentos no válidos”, dijo y advirtió “que quede bien claro: no es que nosotros venimos a aceptar, los escuchamos, vamos a escuchar a los expositores y después vamos a sacar las conclusiones”. Además, buscó argumentar que "esto es un tratamiento exprés. El pueblo argentino tiene derecho a saber de qué se trata”.

Lo cierto es que el tratamiento no nació de un repollo en diciembre de 2020 sino que cuenta con décadas de lucha, argumentos y más de 700 expositores que pasaron por ambas Cámaras en 2018, sin contar los más de 100 que lo hicieron este año tanto en Diputados como Senadores. Incluso los argumentos son los mismos que hace dos años atrás, pero buscaron invalidarlos.

El senador también cuestionó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo "no es un tema para tratarlo ahora por el tema de la emergencia que estamos teniendo, hay provincias que tienen problemas realmente serios. Tengo la información de los senadores de que hay provincias que directamente ya están colapsadas en su sistema".

Hasta el momento, el resultado de la votación por el aborto legal, seguro y gratuito es incierto. Algunos plantean una leve ventaja verde y otros un escenario de empate o de rosca política hasta el final y no se descartan posibles modificaciones al proyecto, algo que buscarán que no suceda para que el 29 se convierta en ley.