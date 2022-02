Cristina Kirchner ordenó dar de baja los contratos de 40 radicales del Senado: denuncian que eran "ñoquis"

Desde el entorno de la vicepresidenta confirmaron a El Destape que se trataba de decenas de asesores que "en dos años de pandemia no se conectaron a trabajar nunca". En la UCR salieron a responder y dicen que fue "una venganza por la última sesión".

La titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, ordenó dar de baja los contratos de 40 asesores que trabajaban para el radicalismo y desde su entorno denuncian que eran "ñoquis". Confirmaron a El Destape que se trataba de decenas de asesores que "en dos años de pandemia no se conectaron a trabajar nunca".

Según revelaron fuentes parlamentarias a este portal, hubo durante dos años, desde que asumió Cristina Kirchner como presidenta del Senado, reuniones formales e informales para bajar la sobredimensión de personal que había entre los senadores de la UCR. De hecho, hasta el radicalismo lo reconoció en 2019, cuando el diario La Nación publicó una nota sobre este tema apenas asumió CFK.

En ese entonces, el matutino informó sobre la Secretaría Administrativa del Senado, María Luz Alonso, quien firmó ahora esta resolución para terminar con estos 40 contratos. "Alonso puso la lupa sobre los bloques políticos, advirtiéndole al radicalismo sobre el tamaño de su planta. Fuentes de la UCR reconocieron el sobredimensionamiento de personal que reviste en el bloque", revelaba La Nación.

Tras dos años, el Senado halló que no había registro de conexiones virtuales durante la pandemia de cuarenta personas y entonces el 3 de enero de este año decidió reducir así la planta de la UCR en el Senado. Desde el radicalismo estallaron y salieron a responder.

Primero manejaron dos versiones de las causas de este hecho, según contaron en off desde las cabezas del centenario partido. La primera fue el hackeo que sufrió el Senado en enero. Desde el entorno de Cristina lo descartaron inmediatamente porque la resolución es del 3 de enero y el hackeo fue el 12 de ese mes. "Esto no es un error administrativo ni tiene que ver con el hackeo. Esto es una decisión que se tomó porque eran 40 ñoquis", fueron contundentes fuentes parlamentarias del FdT en diálogo con El Destape.

Y la segunda versión del radicalismo es que cree que es "una venganza". ¿Por qué? "En la última sesión de 2021, que es la última vez que sesionó este Senado, la de Bienes Personales, nosotros no nos sentamos y después judicializamos la sesión. Tal vez a Cristina no le gustó y esto es una reprimenda", salieron a denunciar en la UCR, notablemente enojados por la situación.

Desde el lado de CFK lo niegan: "Acá no hay ninguna venganza de nada. Es algo que se viene hablando con el radicalismo hace dos años, hasta ellos lo reconocieron y ahora encontramos ñoquis", le respondieron a El Destape en estricto off. El radicalismo quiere tratar de revertir esta decisión pero desde la cúpula del Senado son tajantes: "No hay vuelta atrás, la decisión administrativa ya se publicó, no hay manera de revertirlo".

La resolución 0028/22 del 3 de enero a la que accedió El Destape es contundente en su artículo 2º: "Dése de baja de la Planta Temporaria de este H. Senado de la Nación a los agentes que se detallan en el Anexo I del presente, a partir del día 09 de diciembre de 2021". Y enumera los cuarenta legajos que finalizan su contrato.

¿Por qué se da a conocer esta información ahora, un mes después? "Porque a esas cuarenta personas sus jefes políticos en el radicalismo nadie les advirtió nada. Y entonces cuando fueron a cobrar su sueldo ahora en febrero vieron que no estaba depositado y salieron ahora con esto", cuentan desde el peronismo. En la UCR los cruzaron: "En estos casos nunca se les da de baja por decisión unilateral. Primero se habla con el bloque radical. Pero parece que fue un decisión unilateral. Nos sorprendió". Ahora, las autoridades del bloque de la UCR quieren pedir una reunión con la presidencia del Senado. O sea, con Cristina Kirchner.