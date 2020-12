La diputada nacional por Misiones Flavia Morales votará a favor del proyecto de legalización del aborto. La misma legisladora había votado en contra de la iniciativa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2018. Dos años después, cambió de opinión.

Flavia Morales es diputada del Frente de la Concordia Misionero. "Desde la votación de 2018 he reflexionado, he escuchado, he caminado. No se trata sólo de lo que yo piense", afirmó al momento de justificar su voto. En lo últimos días, Morales sufrió presiones por parte de diputados celestes, especialmente de los compañeros de bloque, quienes votan en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

"Debemos optar entre una regulación o dejar que las cosas sigan igual. El Estado debe regular. La legalización la debe acompañar una fuerte campaña de educación sexual", agregó a su justificación del voto. Sergio Massa confirmó que la votación será a las 2 de la mañana del viernes

Morales además aseguró: "Es un tema complejo pero he entendido que es el Estado el que tiene que regular. La intervención del Estado en este momento es fundamental, por eso celebro también el proyecto de los mil días. Hoy decido acompañar la legalización del aborto".

"Nadie quiere matar ninguna vida", fue una de las frases más destacadas del discurso de la misionera Morales para argumentar a favor de su voto que acompañará al bloque verde de la Cámara baja.