Comitiva de senadores y diputados viaja a Brasil en una misión de paz

Una comitiva de diputados y senadores viaja a Brasil este miércoles con una intensa agenda diplomática con el objetivo de restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países y separar los insultos de Javier Milei del sentimiento y pensar del arco político argentino. Durante 24 horas el grupo de legisladores opositores se reunirá con autoridades del Senado brasileño, la Cancillería y el gabinete de Luis Ignacio Lula de Silva para lograr la marcha atrás en su decisión de retirar su embajador en el país.

“Vamos en misión de paz para reestablecer relaciones con Brasil. Tenemos cerrada una reunión en el Senado con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y del grupo de amistad parlamentaria con Argentina, también con autoridades del gobierno brasileño y del ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a aportar desde la diplomacia parlamentaria elementos para normalizar la relación y el vínculo”, detalla a El Destape uno de los diputados que organiza el viaje.

Asistirán Nicolás Massot (Encuentro Federal), Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Eduardo Falcone (MID), Martin Lousteau (Provincias Unidas) Victoria Tolosa Paz (PJ), Esteban Paulón (Provincias Unidas), entre otros. La senadora peronista Florencia López y los diputados justicialista Guillermo Michel y Germán Martinez podrían ser de la partida.

El viaje no tendrá carácter institucional sino que se trata de una iniciativa impulsada por los propios legisladores para separarse de los insultos del Presidente. Se invitó a miembros del oficialismo libertario, a los aliados del PRO y el radicalismo pero rechazaron participar. Sin embargo, se le dió aviso a la presidencia de la Cámara a cargo de Martin Menem de la existencia del viaje. Quieren comunicar que la mayoría del pueblo argentino y de la política no convalida la posición de Milei ni sus modos, formas e insultos.

“Llevamos el mensaje de que queremos recuperar el vínculo con el principal socio comercial del país y con el país con el que compartimos un proyecto común regional. Además queremos expresar la voluntad del Congreso Nacional de que las relaciones se restablezcan y hablar con Cancillería para que regrese el embajador Julio Bitelli. Vamos a remarcar que desde el parlamento la amistad entre Argentina y Brasil sigue intacta”, resume un diputado.

Las relaciones diplomáticas se suspendieron hace un mes y medio atrás desde que Milei viajó a Brasil para respaldar al candidato opositor Flavio Bolsonaro. Allí el presidente argentino le dedicó un rosario de insultos a Lula desde el acto de campaña. “Ladrón”, “presidiario”, “basura calva” fueron algunos de los epítetos dedicados a su par del país vecino y al juez de la Corte Suprema. Luego desde la Casa Rosada de redobló la apuesta, señalaron a Lula de financiar la campaña de Sergio Massa en 2023 y de estar detrás de la campaña Anti Argentina durante la final del Mundial.