Coloquio de IDEA: el Gobierno advirtió sobre "volver al infierno" y los empresarios pidieron certezas

La edición 62 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) tuvo este viernes su cierre, con palabras a cargo del presidente de la entidad empresaria, Santiago Mignone. La jornada también incluyó las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, entre otros. Mientras los funcionarios del gobierno de Javier Milei se encargaron de advertir que la profundización de la crisis económica dependerá de la performance electoral de la oposición en 2027, el empresariado pidió no "pensar solamente en el próximo año" sino "en los próximos 20".

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"Hubo una suba importante (del riesgo país). Estamos en 600 puntos y la mitad es atribuible al contexto internacional, que está afectando a todos los países con un shock externo bastante brutal, que en otro momento Argentina hubiera durado poco. Pero no es solo eso, también ha sido parte propia por este temor que tienen algunos de que se vuelva al pasado. Un cierto temor a volver al infierno", resaltó Caputo, que habló de manera remota, ya que se encontraba en la gira de Milei por Francia.

En la misma tesitura, y también desde París, Santilli planteó que el año que viene "se pone en juego si vamos para atrás o avanzamos, qué Argentina queremos: la de la libertad, la del progreso, la de la inversión y las exportaciones, o si queremos volver a una economía cerrada y oscurantista que nos llevó a la destrucción de valor y a la pobreza extrema".

El pedido de los empresarios y la CGT

Luego, en el cierre del evento, que se realizó en el hotel Sheraton de Mar del Plata, Mignone sostuvo que “el cambio más importante que necesitamos es dejar de pensar solamente en el próximo año y empezar a pensar en los próximos 20”.

“El año próximo, tendremos un año electoral. Veremos ahí si los candidatos están a la altura de las exigencias o de sus miserias. Si sólo se detienen en la coyuntura, o discuten sobre el futuro”, afirmó el presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

Por su parte, Gerónimo advirtió al empresariado que "la estabilidad no alcanza con el equilibrio macroeconómico si no está acompañada de un equilibrio social” y convocó al sector empleador a encontrar con el sindicalismo "volver a construir puntos de encuentro, ámbitos saludables y sostenibles en los que podamos dialogar",

Ante los empresarios reunidos en el 62 Coloquio de IDEA, también señaló que el sector empleador y el sindical deben volver a encontrar puntos en común, y reflexionó sobre la Inteligencia Artificial.

Más afín al gobierno de Milei se mostró el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz. "Vamos en la dirección correcta en un proceso de transformación que se demoró 30 o 40 años. En algún momento teníamos que empezar", consideró Díaz en declaraciones a la prensa que cubrió el evento.

"Todavía no sabemos qué sistema electoral vamos a tener ni quiénes van a ser los candidatos, salvo Milei", afirmó el ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, que graficó que "el interrogante principal es el factor político-electoral".