Idea día 2: funcionarios y políticos exigieron mayor "compromiso" a los empresarios y los presionaron para que inviertan más

Tras el apertura del coloquio de IDEA el miércoles, la jornada de este jueves tuvo un tono marcadamente político. Desde el Gobierno funcionarios y dirigentes le reclamaron al sector privado que "es hora" del respaldo definitivo al rumbo económico de Javier Milei en inversiones concretas. El pedido más directo llegó desde París de la mano del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que el Gobierno "ya generó las condiciones" que las empresas reclamaban y que ahora "es momento de que asuman compromisos".

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El planteo funcionó como continuidad, pero también como contracara, de la jornada inaugural. El miércoles, los principales referentes empresarios habían pedido "sostener el rumbo" y evitar cambios bruscos en el modelo económico de Milei, con especial énfasis en el equilibrio fiscal, la apertura económica, el RIGI y una reforma laboral. El propio Presidente participó del encuentro mediante una entrevista virtual desde Francia, en el marco de la Argentina Week.

Este jueves, sin embargo, el eje se desplazó hacia lo que el Gobierno espera del empresariado. El razonamiento oficial fue que, si la administración libertaria ordenó las cuentas públicas, redujo regulaciones y modificó las reglas para producir y competir, las compañías deberían avanzar ahora con proyectos de largo plazo. En otras palabras, después del pedido empresario para que Milei mantenga el rumbo, desde el oficialismo les reclamaron que acompañen ese rumbo con capital.

El dardo del canciller Quirno: "Ahora tienen las condiciones"

El encargado de formular el reclamo de manera más explícita fue Quirno. El canciller participó del Coloquio mediante un mensaje grabado desde París, donde acompaña a Milei y a buena parte de la comitiva oficial en la Argentina Week, y apuntó directamente al sector empresario.

"El Gobierno ordenó las cuentas públicas y redujo las trabas para producir y competir. Ahora tienen las condiciones. Los próximos 20 años empiezan con los compromisos que ustedes asuman y las inversiones que pongan en marcha", afirmó el funcionario. Y agregó: "Para transformar nuestra historia, es necesario que ustedes hagan de la Argentina el proyecto más ambicioso de sus compañías".

La intervención tuvo además un componente vinculado a la política exterior económica. Quirno sostuvo que la Cancillería pretende ampliar la cobertura de acuerdos comerciales hasta alcanzar al 50% del PBI mundial en el mediano plazo y llegar al 80% en los próximos cuatro años. La expectativa oficial es utilizar esa apertura de mercados como argumento adicional para que las empresas argentinas aumenten su producción y capacidad exportadora.

El pedido de los violetas y radicales por la previsibilidad

La presencia política también tuvo un peso importante con la presencia de la ahora senadora libertaria Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, quien defendió sus diferencias respecto de algunos aspectos de la gestión y explicó que sus cuestionamientos no deben interpretarse "como una ruptura" con el Gobierno.

"Yo creo que planteo aquellas situaciones, temas, y preocupaciones de los argentinos en este momento; de las empresas", afirmó Bullrich. Y luego sostuvo: "Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina".

La exministra también rechazó que sus planteos deban leerse necesariamente como una confrontación con la Casa Rosada. "No lo miraría en contradicción con el Gobierno, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico", sostuvo durante una conferencia de prensa previa a su exposición ante los empresarios.

En paralelo, el presidente de la UCR nacional e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, pidió al escenario de IDEA que "se terminen" con los llamados "procesos fundacionales" y pidió que cada administración dé continuidad a las políticas que funcionan.

Leonel Chiarella, presidente de la UCR e intendente de Venado Tuerto.

"El Gobierno tiene algunos aciertos, cosas que han sido positivas para el país. Después tiene muchas cosas que no está haciendo bien: desfinanciamiento de las universidades, discapacidad e infraestructura", afirmó Chiarella. Sin embargo, al mismo tiempo destacó el equilibrio fiscal: "Hay cosas positivas: el equilibrio fiscal es un logro de la Argentina que tiene que perdurar en el tiempo".

Su planteo apuntó también a los propios empresarios. En el panel de jóvenes dirigentes les pidió que reclamen continuidad y eficiencia en la gestión pública: "Quiero pedirles algo a ustedes, a todos los referentes de los sectores productivos más importantes del país: que demanden continuidad, que demanden honestidad y eficiencia en la gestión pública".

Luciani y su mensaje sobre la Justicia

El otro de los oradores destacados fue el fiscal Diego Luciani, que participó de una entrevista ante el auditorio empresarial y habló sobre su experiencia en la causa Vialidad y sobre las presuntas presiones que, según relató, recibió durante el proceso por el que condenó a prisión domiciliaria y proscribió a Cristina Kirchner.

Diego Luciani, fiscal de la Nación.

"Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes. Las presiones pueden ser sutiles. Alguien amablemente intenta incidir en las decisiones", sostuvo Luciani. Luego agregó que también existieron intentos indirectos vinculados con modificaciones institucionales y afirmó que algunos de esos intentos "fracasaron".

El fiscal calificó además al caso Vialidad como "exitoso" y sostuvo que la Justicia no le cedió "la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos". Sus declaraciones fueron recibidas con ovación por parte del auditorio de IDEA.