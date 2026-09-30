Alineados con Milei, empresarios pidieron en IDEA "sostener el rumbo" de cara a 2027

A una semana de que el Indec confirme el aumento de la pobreza en el último semestre, el 62° Coloquio de IDEA comenzó este miércoles su primer día con el pedido de los empresarios de "sostener el rumbo" económico y "no voltear las paredes" del modelo aperturista, de ajuste y de equilibrio fiscal de Javier Milei, quien acompañó con una entrevista en vivo y virtual desde Francia.

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A un año y un mes de las elecciones presidenciales, empresarios, dirigentes y especialistas se reunieron en el Sheraton de Mar del Plata para debatir sobre estabilidad, inversión, competitividad, empleo y crecimiento de largo plazo, citados bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia".

"Argentina conoce demasiado bien el fracaso de los ciclos. Expectativa, esperanza y crisis. Una y otra vez. Décadas consumidas en volver a empezar", dijo el presidente del 62° coloquio y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon. Según sostuvo, "esos ciclos destruyen inversión, empleo, oportunidades y confianza".

"Queremos hablar de una Argentina capaz de transformar la estabilidad en progreso", agregó, un día después de que el país atraviese una nueva suba del riesgo país y caída de acciones, en medio de la presión cambiaria.

Durante su exposición, Kon expuso datos del derrotero económico de las últimas décadas en países como Australia, Irlanda, Israel, Chile, Polonia y Perú, donde hubo crisis de distinto tenor pero con determinadas políticas que se mantuvieron. "Esas crisis no necesariamente destruyeron los programas. Lo importante fue sostener el rumbo", señaló, en alusión a qué camino debe seguir Argentina.

Sostener el rumbo

Pese a que la semana pasada el Indec reveló que la pobreza se disparó a 32,3% en el primer semestre y superó las 15 millones de personas, Kon mostró indicadores sociales de otros países como Brasil, Uruguay y Polonia. "Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae. Y cae de verdad", apuntó.

Por su lado, el presidente de IDEA, Santiago Mignone, tuvo definiciones similares al destacar que "el desafío de la Argentina es construir estabilidad" y resaltar diversas políticas del Gobierno de Milei. "Tenemos que construir ladrillo sobre ladrillo, sin voltear las paredes", planteó Mignone durante una entrevista con Todo Noticias.

Si bien remarcó que los "cambios políticos" son parte "intrínseca de la democracia", Mignone remarcó que los empresarios quieren que "no se sigan discutiendo" temas entre un Gobierno y otro. "Hay que elegir un camino y seguirlo, no ir de una banquina a la otra", señaló.

RIGI, deuda y reforma laboral

Alineado con el modelo de Milei, el titular de IDEA ejemplificó con distintas iniciativas que, según él, son parte del camino que debe continuar el próximo Gobierno: incentivar las inversiones a través del RIGI, hacer frente a los compromisos de deuda y avanzar en la reforma laboral.

"Se modificó algo que parecía escrito en piedra", afirmó el titular de IDEA sobre los cambios en la normativa que rige el mundo del trabajo.