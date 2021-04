Escuelas privadas no descontarán días a docentes que acaten el DNU

Después de que el Gobierno haya instado a las escuelas privadas para que dicten clases virtuales a raíz del DNU firmado por Alberto Fernández, representantes de colegios nucleados en la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) tuvieron una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Antes, el funcionario se había reunido con los representantes de SADOP.

Si bien desde CAIEP resaltaron este jueves el "buen diálogo" que mantienen con el ministro de Educación y aseguraron que "no se sienten presionados" también sostuvieron que se les pidió "comprender la situación de las familias que deciden no enviar a sus hijos a la escuela y también, que consideremos a las y los trabajadores que deseen cumplir con lo establecido en el DNU vigente".

Las instituciones de gestión privada se comprometieron a transmitir la necesidad de no sancionar a los estudiantes a través del cómputo de faltas, cuyas familias no están de acuerdo en mandar a sus hijos al colegio, como así también respetar a los docentes que por necesidad o voluntad decidan respetar el DNU vigente para que no tengan que padecer el descuento de los días en sus haberes.

Por su parte, desde SADOP, el principal gremio de docentes de escuelas privadas, aseguraron que el "deseo desde el inicio del año escolar, fue trabajar por la presencialidad, construyendo el protocolo y monitoreandolo, por eso le pedimos a la Ciudad que deje de presionar a las escuelas para sostener la presencialidad a toda costa”.

El directivo de la organización que nuclea las escuelas privadas se refirió a la nota enviada a los colegios privados por el Gobierno, que ratificó la vigencia del DNU 241 firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió por dos semanas las clases presenciales en el ámbito del AMBA. "Es necesario buscar consensos. El ministro nos planteó, y nosotros accedimos, que se respete la voluntad de un padre que no envía a su hijo o la voluntad del docente", explicó De Vincenzi sobre lo conversado en la reunión con Trotta.





Relató también que la confederación mantiene "encuentros frecuentes" con el ministro, en los que "él escucha y nosotros escuchamos", dijo. "La pandemia se presenta con escenarios complejos y eso exige un nivel de diálogo fluido", opinó Vincenzi.

En el encuentro de esta mañana, Trotta les pidió "comprender la situación de las familias que no quieren mandar a los chicos (a las aulas) y también la situación de los trabajadores de la educación", contó el dirigente. Con todo, consideró que "la escuela es un lugar seguro, donde se cumplen los protocolos" y hay "menos del dos por ciento de los docentes con contagios y menos del 1 por ciento de los alumnos".

Durante el encuentro, los representantes de las escuelas privadas le explicaron al ministro que ellos deben "respetar lo que marca la jurisdicción, que en este caso es la Dirección de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires". "A nosotros no nos corresponde acatar o no los fallos. Eso corresponde al jefe de Gobierno, no a los colegios", expresó el directivo de las escuelas privadas. También, la CAIEP rechazó que se estén aplicando descuentos en los salarios de los docentes que hacen paro durante esta semana.