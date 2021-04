En las últimas horas cientos de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a recibir mails de cuentas oficiales de organismos dependientes del Gobierno porteño llamando a defender a Horacio Rodriguez Larreta en su disputa contra el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Estado Nacional que suspendía las clases presenciales por 15 días a raíz de la preocupante situación epidemiológica.

Según reveló Página/12, la “sugerencia” les está llegando, por mail, a madres y padres de niños y niñas que participaron, en 2020, en plena pandemia, y en forma virtual, de un taller denominado “Micrófono abierto” que realizaba La Usina del Arte. Es desde esa misma cuenta desde la que se envió incluso una reversión de "No quiero trabajar" de Los Auténticos Decadentes.

“Porque yo sí quiero ir a estudiar, sí quiero ir a jugar. Ya no aguanto más, quiero poder ir al cole muchos días y que la gente nos ayude por favor”, recita el tema, cantado por un infante, y agrega: “Vos, mejor que te cuides, mejor no te juntes, y usá el barbijo bien, ya me canse de ver por zoom a la maestra, te pido porfa que te sumes hoy en esta”.

Además, el mail enviado adjunta un instructivo para que los padres, si se sienten interpelados, usen también a sus hijos para militar la campaña del jefe de Gobierno porteño.

El flyer de Larreta llamando a usar a los niños de militantes

“¡Sumate a cantar para que el colegio siga abierto!

Invita a tus compañeros/as del colegio, a tus amigas/os y a todos los chicos y las chicas que conozcas . Sumemos todas las voces para mantener la presencialidad en las escuelas.

Seguí estos pasos:

Buscá en tu casa un lugar cómodo, con buena luz, que te permita bailar, saltar y disfrutar de lo que se viene

Abrí en un celular, en una computadora o donde prefieras, el video que está adjunto en la charla de WhatsApp para conocer la canción y la letra. ¡Repasala varias veces así te sabés bien la letra!

Ubicá tu celular en algún lugar donde quede firme y empezá a grabar de forma horizontal mientras le das play a la canción en otro dispositivo

¡Llegó la hora de cantar y bailar! Un consejo para que salga mejor es que te pongas auriculares así podes escuchar mejor la canción.

Cuando tengas el video listo envíalo a clasespresencialesporfavor@gmail.com

¡Invitá a quienes vos quieras a seguir los mismos pasos!

Dentro de pocos días vamos a compartir con vos el video para que lo disfrutes y lo subas a tus redes o lo mandes por WhastApp.

¡Falta poco para conocer el video final!

Clasespresencialesporfavor”.

El Gobierno le pidió a la Corte que rechace el reclamo de CABA

Hace exactamente once días comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia con las medidas anunciadas por el Gobierno de Alberto Fernández para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en el que se suspenden las clases presenciales debido al aumento de casos de coronavirus. Sin embargo, y frente al no cumplimiento del Gobierno porteño conducido por Horacio Rodríguez Larreta, todo está en manos de la Corte Suprema. Por estas horas, en Nación pidieron que se rechace el reclamo de Ciudad para declarar la constitucionalidad del DNU.

En un escrito de 113 fojas, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), encabezada por Carlos Zannini, se realizó una presentación en la que se sostuvo que el mantenimiento de la presencialidad en las aulas en el distrito porteño impactará en la cantidad de casos (y muertes) no sólo en la Capital Federal sino también en la Provincia de Buenos Aires: "Si para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se dejara sin efecto la medida dispuesta por el DNU, ello impactaría necesariamente en la región geográfica de la Provincia de Buenos Aires".