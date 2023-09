Larreta presentó nuevo ministro de Seguridad y se defendió por el crimen en Palermo: "Damos la cara"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo la presentación formal de Gustavo Coria como nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este martes al nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Gustavo Coria, y aseguró que "se está viviendo un momento difícil" en el marco del crimen del ingeniero en Palermo pero "estamos dando la cara como siempre".

"Mientras haya un solo caso tenemos que poner la vida entera. Sabemos que está muy difícil y por eso estamos dando la cara como siempre", aseguró en el acto que se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), donde presentó a Coria a quien definió como un funcionario "con firmeza, carácter y responsabilidad".

La designación de Coria como titular de la cartera policial se llevó adelante tras el escándalo que rodeó a su antecesor, Eugenio Burzaco, cuyas imágenes viendo un partido de tenis en Estados Unidos generaron polémica: los cuestionamientos explotaron luego del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri en Palermo.

En tanto, agradeció a Burzaco sus funciones y negó haber tomado la decisión de removerlo del cargo a raíz del crimen del ingeniero. "El cambio en el ministerio no tiene que ver con el manejo de la política de seguridad, y menos con un caso particular que lamentamos y acompañamos a la familia", aseveró, y detalló: "Nunca tomamos decisiones por un caso en particular".

En la presentación del flamante ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad también estuvieron presentes el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel; la secretaria de Seguridad, Genoveva Ferrero; el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Fornaro.

Por su parte, Coria hizo uso de la palabra para reafirmar que la cartera que conduce redoblará esfuerzos y reforzará la presencia policial en los barrios de la capital. Además, descartó cambios en la cúpula policial. "Venimos trabajando de manera muy seria con el jefe y subjefe, por lo cual ratificamos su trabajo y compromiso. El objetivo es que toda la presencia de recursos humanos y tecnológica en la calle", expresó.

En este marco, Larreta hizo énfasis "en la crisis económica" que "sufren" los argentinos, y responsabilizó al Gobierno por "correrla de atrás con parche tras parche". "En eso, Juntos por el Cambio está más juntos que nunca. Lo dije en la campaña, a partir del 13, estamos juntos y lo que dije lo cumplí y hoy estamos trabajando integrados".

"Haré todos los esfuerzos posibles para que Patricia Bullrich sea presidenta. La gente va a apoyar un cambio, con experiencia y representación de trabajo", sostuvo de cara a las generales del 22 de octubre.

En tanto, a la par de los cambios políticos que instrumentó Rodríguez Larreta, la investigación del crimen de Barbieri avanzó en los últimos días con la detención de dos personas que se sospecha que estuvieron involucradas en el robo y posterior asesinato del ingeniero civil, un caso que conmocionó a la población.