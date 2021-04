Horacio Rodríguez Larreta pidió reunirse con Alberto Fernández esta tarde para hablar sobre la continuidad de las clases presenciales.

Horacio Rodríguez Larreta pidió una reunión urgente con Alberto Fernández esta tarde para manifestarle su disconformidad con respecto a las nuevas restricciones frente a la segunda ola del coronavirus y, específicamente, para pedirle que se de marcha atrás con la decisión de volver a las clases virtuales en el AMBA a partir del lunes y durante dos semanas.

El jefe de Gobierno porteño aseguró que "habían llegado a un consenso de que lo último que había que cerrar eran las escuelas", pero que ayer con el anuncio del Presidente se cambió la estrategia. "No sé qué cambió en tan pocas horas", afirmó Larreta y dijo que "no hay razones sanitarias que lo justifiquen".

"Mi convicción es que los chicos y las chicas de CABA el lunes tienen que estar en las aulas y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que así sea", sostuvo el jefe de Gobierno porteño. Espera retomar el diálogo con Nación para garantizar que las clases presenciales continúen pese al pico que supera los 25 mil casos por día y que afecta mayormente a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

De todas maneras, Larreta insiste y pidió reunirse esta tarde con Alberto Fernández para "hacer todo lo posible para garantizar el regreso a las aulas el lunes próximo". También, informó que presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente.

En las últimas semanas, se conocieron dos muertes por coronavirus de docentes y ayer, la de un estudiante de un bachillerato de Almagro. Docentes hicieron un paro para terminar con la presencialidad en las aulas en medio del pico de casos. También el colectivo de familias "por Salud Colectiva" presentó recurso de amparo en contra de la obligatoriedad de las clases presenciales en CABA y denunció que las escuelas no están en condiciones de dar clases con protocolos.

Por su lado, en la conferencia de prensa de este mediodía, Larreta aseguró: "La educación presencial cumpliendo con los protocolos no genera mayor riesgo de contagio".

El reclamo de Larreta a Alberto

Horacio Rodríguez Larreta aseguró esta tarde que no fue consultado por el presidente Alberto Fernández antes de tomar las nuevas medidas restrictivas y sentenció que "se rompió una forma de trabajo" entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad.

"Venimos haciendo de la cooperación y el diálogo la principal de nuestras herramientas. Dialogamos con todas las organizaciones de la Ciudad y con la gente. Sostuvimos siempre la coordinación con el Gobierno nacional y con el de la Provincia. El diálogo y el consenso son el mejor camino para cuidar la salud, el trabajo y la educación de la gente, aún cuando estemos en desacuerdo", indicó el referente del PRO.

La respuesta de Alberto

Alberto Fernández hizo referencia a la decisión de tomar las nuevas restricciones en el país frente a la segunda ola y explicó por qué no habló con Horacio Rodríguez Larreta a la hora de definirlas.

"Yo trato de dialogar siempre", admitió el Presidente de la Nación en diálogo con Radio 10 y contó que antes de anunciar el pasado miércoles las medidas que restringían la circulación de 00 a 6, él había conversado con el jefe de gobierno porteño para llegar a un acuerdo, que luego no se cumplió.

"Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse cerrar a las 10 de la noche, me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y me enteré que cuando las anunciaron, en realidad podían quedarse hasta las 00 y que aparte, no estaban de acuerdo con las restricciones de circulación", reconoció el mandatario.