Graciela Baum, miembro del colectivo de familias por Salud Colectiva se refirió al recurso de amparo en contra de la obligatoriedad de las clases presenciales en la Ciudad: "Cuando plantearon la presencialidad escolar a como dé lugar un grupo de familias nos vimos preocupadísimos por la situación, conocemos de cerca los problemas de infraestructura de las escuelas".

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), dijo: "Con los contagios que hay lamentablemente debemos que teníamos razón. Docentes muertos y hospitales colapsados", expresó a la vez que agregó: "El aumento de casos arrancó con las clases presenciales".

En ese sentido, consideró que es "una locura la presencialidad escolar de esta manera, sin vacunas ni escuelas en condiciones". "Hablan de burbujas que son inexistentes, cada hermano tiene una burbuja, los docentes tienen varias, las familias tenemos otras", enfatizó.

En ese sentido, destacó: "Hicimos un pedido de amparo por el regreso a las clases presenciales para que nos garanticen el derecho a la no obligatoriedad de asistir a la escuela y el derecho a educación. En CABA se les tiró el fardo a las escuelas y que se arreglen. Ayer la Justicia intimó al Gobierno de la Ciudad para que demuestre como prepararon los protocolos en las escuelas y el transporte público. El Gobierno de CABA tiene 5 días para contestar. Pero no tienen respuesta porque no prepararon".

Además, Baum destacó: "Tengo 2 hijas que van a primaria, su docente ya tuvo COVID y tuvieron que aislar a 4 burbujas. Hay escuelas donde extorsionan a las familias y se las amenaza con quitarles la vacante. Nos hacen jugar una ruleta de la suerte con la salud. No queremos que nos expongan de esta manera a nosotros y a los docentes. Es muy extorsiva la situación para toda la comunidad educativa".