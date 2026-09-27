Cierra una histórica juguetería, con más de 30 años de antigüedad

La crísis económica que propicia el gobierno de Javier Milei se adjudicó una nueva víctima. La juguetería Tío Mario. con más de 30 años de actividad en la Ciudad de Buenos Aires, cerrará sus puertas este mes.

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A través de su página de Instagram, la juguetería, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, anunció ofertas por liquidación por cierre, descuentos de hasta el 30% y ofertas dos por uno.

Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), confirmó al portal Infobae el cierre de Tío Mario. “Teníamos conocimiento por redes y los llamamos, pero no hubo una comunicación oficial. Es algo que no escapa a la realidad, hay muchos cierres”, afirmó el directivo

En ese marco, Benítez alertó que más del 90% de los juguetes importados, provienen de China, aunque últimamente también empezaron a llegar juguetes de otros países, como Vietnam.

La caída de la actividad económica, en particular del rubro de las jugueterías, se observó en una fecha clave para estos comercios: el Día del Niño. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la edición de 2026, las ventas registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes.

Aunque los comercios desplegaron descuentos, promociones y financiación para impulsar la demanda, el consumo se mantuvo selectivo y los compradores priorizaron productos de menor valor.

El resultado mostró que la fecha no logró modificar el escenario de estancamiento que atraviesa la actividad comercial. De acuerdo con el informe, el movimiento generado funcionó principalmente como un alivio puntual para los comercios, pero no alcanzó para convertirse en un motor de recuperación del consumo.

El ticket promedio fue de $45.038, mientras que las ventas cayeron 4,8% interanual. La demanda se concentró en artículos de menor precio y en compras realizadas a último momento.