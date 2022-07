La CGT ratificó la marcha del 17 de agosto y acusó de desestabilizadores a la oposición y a empresarios

Los secretarios generales destacaron que la movilización es "contra la inflación" y con el reclamo de "unidad". Participarán la CTA y organizaciones sociales.

El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este jueves y ratificó la marcha que encabezarán el próximo 17 de agosto "contra la inflación" y con el reclamo de "unidad". "La marcha va a ser un mensaje a la clase política. Por supuesto que el gobierno nacional comete y ha cometido errores. Creo que uno de ellos ha sido y es el de no haber tenido la fortaleza de sentar a estos tipos sobre la mesa y decirles 'déjense de joder con el salario de los argentinos'", dijo el líder de la Central Obrera, Pablo Mayo, a la salida del encuentro.

La movilización está convocada para las 15hs en la sede de la central obrera, en la calle Azopardo 802, e irá hasta la Plaza de los Dos Congresos. Además, cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y organizaciones sociales. "Es una marcha ni a favor ni en contra del gobierno, es para defender las paritarias libres y el trabajo digno que han conseguido los trabajadores a través de la lucha", agregó Moyano, en relación a los motivos de la marcha. Además, adelantándose a cómo van a titular los medios el día después de la marcha, lanzó: "Clarín va a decir que es una marcha contra el gobierno y La Nación va decir es una marcha contra Alberto y no. Nuestro gobierno es Alberto y Cristina y lo vamos a defender hasta el último día de su mandato".

El diputado de la CTA, por su parte, también se refirió a la movilización que acompañará el 17 y opinó que el Gobierno "no actúa con firmeza". "Creo que hay una situación que hace que este tipo de expresiones uno las comprenda, porque el Gobierno muchas veces no da las señales que tiene que dar y no actúa con la firmeza que tiene que actuar", sostuvo Yasky en relación a las duras declaraciones que dio ayer Juan Grabois contra el Gobierno.

En declaraciones a AM750, Yasky cuestionó que el Gobierno ponga por delante la idea del "no se puede" cuando desde las organizaciones de base le traen propuestas como el Salario Básico Universal. Sobre esta iniciativa presentada por el diputado nacional del Frente de Todos (y del Frente Patria Grande) Itai Hagman, y de la cual él mismo es cofirmante, consideró que es "una demanda que es absolutamente necesaria, que hay que discutir".

En la conferencia que ofreció la cúpula de la CGT, Héctor Daer también fue consultado por la opinión que tiene sobre la implementación del salario básico universal y afirmó que reconoce que "hay una situación crítica" y que "hay compañeros que se movilizan para visibilizarla" y que "no hay una contradicción" entre defender el paradigma del trabajo y que "el Estado tenga que asistir a todos los compañeros y compañeras que se la rebuscan todos los días para llegar a fin de mes".