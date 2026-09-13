El cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo y el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, encabezaron este sábado una delegación argentina que tuvo una audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano, en la cual le expusieron la crisis que atraviesa el país, bajo el gobierno de Javier Milei.

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Crisis social e Inteligencia Artificial: la agenda de la delegación argentina en el Vaticano

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, los representantes de la CGT también hablaron con el pontífice sobre el avance de la inteligencia artificial y su incidencia en el mercado laboral.

De hecho, desde la CGT advirtieron que la incorporación de nuevas tecnologías no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas ni desarrollarse sin participación de los trabajadores y sus organizaciones.

También participaron del cónclave el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros.

La delegación argentina planteó el deterioro de la situación social, la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable y con derechos.

"Llegará a una Argentina con mucha tristeza": la advertencia de la CGT antes de la gira papal

"El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza", como consecuencia de "un ajuste extremadamente severo", puntualizó Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, sobre el gobierno de Milei, mientras que el Santo Padre pidió avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y destacó la necesidad de proteger especialmente a quienes corren riesgo de quedar excluidos.

¿Qué países incluirá la primera gira regional del Santo Padre en Sudamérica?

El encuentro tuvo una dimensión política y simbólica especial, ya que se concretó antes del viaje previsto de León XIV a la Argentina en noviembre, como parte de una gira regional que también incluirá a Uruguay y Perú.

Con información de Noticias Argentinas