La Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa su nueva avanzada política-judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y este lunes allanó el camino para la realización del juicio en la causa Hotesur/Los Sauces. Este expediente, en que todos los acusados habían sido sobreseídos por el TOCF Nº 5 en noviembre de 2021, fue reabierto en septiembre de 2023 por dos jueces designados por Mauricio Macri en la Cámara Federal de Casación Penal. Algunas defensas, entre ellas la de CFK y el diputado Máximo Kirchner, habían presentado recursos extraordinarios contra esa decisión para acceder a la Corte, que no fueron concedidos por la Casación. Este lunes, la Corte rechazó los recursos de queja con los que se pretendía que el Tribunal Supremo revisara lo resuelto por el máximo tribunal penal del país. Así, la decisión de Casación quedó firme y el debate oral y público a un paso de realizarse.

La resolución firmada por los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti está en sintonía con lo informado por El Destape el 8 de diciembre pasado: que la Corte agitó la bandera de largada de la nueva fase de persecución contra CFK tras su decisión de elevar a juicio la causa Memorándum con Irán, donde también está involucrada las dos veces expresidenta.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Corte, que no tiene plazos para expedirse sobre los casos que tiene en su poder, decidió el 5 de diciembre pasado allanar el camino para que se eleve a juicio a Cristina en la causa Memorándum, que se inicia con una denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman. Ese día era el aniversario del natalicio del extitular de la UFI AMIA. El mensaje político-judicial cortesano en una pesquisa emblemática del lawfare fue contundente. Además, esa misma jornada también confirmó que dos jueces que condenaron a CFK en el caso Vialidad integren el tribunal de ese debate oral y público. En Comodoro Py entonces aceitaron los engranajes de la persecución. El 6 de diciembre, es decir, al día siguiente de las resoluciones cortesanas, el TOCF 7 fijó fecha de juicio en el "caso Cuadernos", donde está acusada CFK, y tres jueces designados por Macri en la Cámara Federal porteña ordenaron reabrir una pesquisa contra la exvicepresidenta para analizar su patrimonio. Diez días más tarde, la avanzada continuó con el caso Hotesur/Los Sauces.

La Corte decidió resolver los casos que involucran a CFK antes de que cambie su composición. El próximo 29 de diciembre, Maqueda deberá dejar el tribunal al cumplir 75 años, la edad límite que tiene un juez para jubilarse. Desde aquella fecha, el Alto Tribunal quedará con tres integrantes y requerirá de una mayoría de tres votos –es decir consenso absoluto- para poder emitir fallos. Sino tendrá que convocar conjueces. Está claro que los supremos decidieron apurar los casos que hacen a Cristina antes de la partida de Maqueda. Tras su salida puede cambiar la relación interna en el máximo tribunal del país. El gobierno postuló al juez de Comodoro Py Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla, cuyos pliegos se encuentran en el Senado. Por ahora no tienen el visto bueno del bloque del PJ en la Cámara alta, que pretende abrir una negociación para sumar sus votos, necesarios para alcanzar los dos tercios de las voluntades que se requieren para nombrar a un juez de la Corte. Milei adelantó que si no se aprueban sus pliegos podría nombrar a sus dos postulantes por decreto.

En este contexto, pronto llegará al Tribunal Supremo el caso Vialidad, donde CFK fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto implica que en un corto plazo, la Corte tendrá la libertad de Cristina en sus manos.

CFK a un paso del juicio en Hotesur/Los Sauces

Este lunes, los jueces supremos desestimaron recursos de Cristina, Máximo Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en la causa “Hotesur /Los Sauces” y dejaron firme la sentencia de la instancia anterior que revocó su sobreseimiento por lo que allanaron el camino hacia el juicio oral. Lo hicieron por cuestiones de forma y no se adentraron en la cuestión de fondo del caso. La decisión fue más política que jurídica. Sobre todo si se tiene en cuenta que la Corte no tiene plazos para expedirse y decidió hacerlo 13 días antes de la jubilación de Maqueda.

La decisión fue unánime pero los supremos votaron de forma distinta. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda conformaron uno de sus últimos votos conjuntos, que desarrollaron a lo largo de 13 páginas. Lorenzetti se expresó aparte y en apenas siete líneas. Dijo “que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. De esa forma, rechazó los planteos.

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda, coincidieron aunque fueron más amplios. Dijeron que “para la admisibilidad del recurso extraordinario federal se exige que este se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por producir un gravamen de imposible o muy difícil reparación ulterior (...). Tal recaudo de admisibilidad formal es previo al análisis de los agravios de fondo traídos por el apelante y no puede ser suplido por la invocación de la vulneración de garantías de orden constitucional ni de la arbitrariedad del pronunciamiento”.

En esa sintonía, afirmaron que “la defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”. También señalaron que “los recurrentes no han demostrado que la decisión apelada ocasione un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”. Ni que se incurra en un hecho de “gravedad institucional”. Todos argumentos formales para rechazar la queja y así no abrir el caso y poder allanar el camino de CFK hacia un nuevo juicio oral.

Las defensas a las que contactó El Destape afirmaron a este medio que a pesar de la resolución cortesana aún restan pasos muy relevantes para la causa previo a que se fije una fecha para el juicio. Explicaron que tras la decisión de los supremos debe reanudarse la instrucción suplementaria. Y que hay una pericia contable que se tiene que culminar. En esa pericia se analiza si el dinero de las operaciones cuestionadas están bancarizadas, si se hicieron con transferencias, si tienen soporte con facturas, etc. Además de que faltan respuestas a algunos oficios.

“Se tiene que fijar fecha de audiencia. El Código dice que solo se puede fijar la fecha una vez culminada la instrucción suplementaria, pero en Comodoro Py ignoran esa norma. Ya hicimos planteos que fueron ignorados”, afirmaron desde el entorno legal de CFK.

Hotesur/ Los Sauces, otro caso paradigmático de persecución

La causa Hotesur / Los Sauces es una investigación que apunta a un presunto lavado de activos y pago de dàdivas. El núcleo de la causa Hotesur-Los Sauces son los contratos de alquiler que un grupo de empresarios pagó por propiedades de la familia Kirchner. La empresa de Lázaro Báez, por ejemplo, alquilaba al hotel Alto Calafate y otros hoteles menores. Mientras que dos departamentos en Puerto Madero eran rentados por empresas del Grupo Indalo. Según los acusados, todo estaba en regla y los pagos se hacían en blanco. Para los acusadores detrás de esa maniobra se escondían distintos delitos. No obstante, las imputaciones contra CFK son difusas. El cuestionamiento está centrado en los alquileres, a través de los cuales -según la acusación- se habría articulado la maniobra de lavado de activos. En términos jurídicos, por falta de pruebas contra CFK, se repitió el esquema de otras causas: se la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita “conformada por otros funcionarios públicos” y empresarios “que actuó en forma estable y permanente por más de doce años” para apoderarse de fondos públicos mediante “la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero”.

En este caso, la acusación del Ministerio Pública Fiscal es que la maniobra defraudatoria al Estado se realizó a través de la obra pública vial, con la que supuestamente CFK beneficiaba a “empresarios amigos”, lo que luego generaba un “retorno” a través “de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”. Nada pudo probarse por falta de sustento de la pesquisa y la defensa de CFK pidió su sobreseimiento, que finalmente resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOCF 5) en un fallo dividido antes de que se iniciara el juicio.

Dos años después de lo resuelto por el TOCF 5 y en plena campaña electoral, los camarista nombrados por Macri en Casación, Daniel Petrone –íntimo amigo de Germán Garavano- y Diego Barroetaveña –mencionado en el chat del viaje a Lago Escondido-, revocaron lo resuelto por el TOCF 5 el 26 de noviembre de 2021 e hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal: ordenaron que se reabra la causa Hotesur-Los Sauces. La decisión alcanzó a todos los imputados entre los que se encuentran no solo Cristina sino también Máximo Kirchner, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez, entre otros. La única salvedad fue Florencia Kirchner, a quien le dejaron firme el sobreseimiento porque era menor de edad al momento de los hechos.

Para evitar que el TOF 5 mantenga su postura de sobreseer a los acusados, Petrone y Barroetaveña resolvieron apartar de esta causa a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes habían conformado el voto de mayoría para cerrar el caso. Solo dejaron en el tribunal a quien votó en disidencia, Adriana Palliotti. La razón que esgrimieron fue “temor de parcialidad”. Se los apuntó por “prejuzgar”.

Este lunes, la Corte dejó firme lo resuelto por Casación y un nuevo juicio contra CFK asoma en el horizonte. Se suma a Memorándum con Irán y Cuadernos. Mientras la condena de Vialidad se prepara para llegar al Alto Tribunal. Un final de año con el lawfare al palo justo cuando la expresidenta asumió al frente del PJ y suena como posible candidata.