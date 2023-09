En plena campaña electoral reabren Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces: los alcances de los fallos

La decisión que tomaron Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, dos jueces designados por Macri en la Cámara Federal de Casación Penal, deja a CFK al borde de 2 nuevos juicios. A modo de mensaje, los camaristas también apartaron de las causas a los magistrados que habían dictado los sobreseimientos. El fallo se conoce luego de que la Corte desplazara a Ana Figueroa, que intervenía en ambos procesos.

Comodoro Py lo hizo de nuevo. Como si la proscripción de CFK que se impuso con la causa de Vialidad y el intento de magnicidio no alcanzaran, en plena campaña electoral la Cámara Federal de Casación reabrió dos causas emblemáticas de persecución que estaban cerradas, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, y dejó al borde de dos nuevos juicios a la vicepresidenta de la Nación. La decisión la tomaron dos camaristas nombrados por Mauricio Macri en Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, luego de que la Corte desplazara a la jueza Ana Figueroa, quien intervenía en esas causas y no votaba en sintonía con los intereses macristas.

Básicamente, en las dos causas Petrone y Barroetaveña sostienen que no había pruebas nuevas que habilitaran analizar el fondo de la acusación con carácter previo al juicio. En ambos casos, para evitar que los tribunales repitan sus posturas, los camarista designados por Macri en Casación apartaron a los jueces que votaron por los sobreseimientos. Todo un mensaje de lo que vendrá.

Entre los diversos debates que se abrirán ahora se destaca el de si la resolución puede ser considerada nula al contar con solo 2 votos cuando el tribunal contaba con 3 integrantes al momento de la audiencia de informes (la desplazada fue Figueroa, en los últimos días). Es de esperar que alguna de las defensas recurra a la Corte Suprema de Justicia, aunque eso, a esta altura, no es garantía de Justicia. Más bien, todo lo contrario. El Alto Tribunal jugó un papel clave para este desenlace al correr a Figueroa de estos dos procesos.

Respecto a los próximos pasos, fuentes judiciales explicaron a El Destape: “Hay que ver si esto queda firme, sortear nuevos jueces para completar los tribunales y cumplir medidas de instrucción suplementaria pendientes. De un día para el otro no se van a hacer los juicios pero están al caer”. “Van por todo”, señaló uno de los abogados que interviene en Memorándum al ser consultado por los alcances de estos dos escandalosos fallos.

La celebración de los fallos que hizo Patricia Bullrich en un juego de palabras con el atentado que sufrió la vicepresidenta, condensa el estado de persecución que sufre CFK: “UN TIRO PARA EL LADO DE LA JUSTICIA”, tuiteó la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Luego agregó: “Como siempre lo dije, vicepresidenta Fernández de Kirchner, la Justicia la persigue porque se la llevaron toda y porque quiso darles impunidad a los asesinos de la AMIA. Ahora es momento de que pague”.

Hotesur – Los Sauces

El núcleo de la causa Hotesur-Los Sauces son los contratos de alquiler que un grupo de empresarios pagó por propiedades de la familia Kirchner. La empresa de Lázaro Báez, por ejemplo, alquilaba al hotel Alto Calafate y otros hoteles menores. Mientras que dos departamentos en Puerto Madero eran rentados por empresas del Grupo Indalo. No obstante, las imputaciones contra CFK son difusas. El cuestionamiento está centrado en los alquileres, a través de los cuales -según la acusación- se habría articulado la maniobra de lavado de activos. En términos jurídicos, por falta de pruebas contra CFK, se repitió el esquema de otras causas: se la acusó de ser la jefa de una asociación ilícita “conformada por otros funcionarios públicos” y empresarios “que actuó en forma estable y permanente por más de doce años” para apoderarse de fondos públicos mediante “la defraudación al Estado Nacional y el lavado de dinero”.

En este caso, la acusación del Ministerio Pública Fiscal es que la maniobra defraudatoria al Estado se realizó a través de la obra pública vial, con la que supuestamente CFK beneficiaba a “empresarios amigos”, lo que luego generaba un “retorno” a través “de distintas maniobras de lavado de activos basadas en la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”. Nada pudo probarse por falta de sustento y la defensa de CFK pidió su sobreseimiento, algo que resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 (TOF 5) en un fallo dividido antes de que se iniciara el juicio.

Ahora Petrone –íntimo amigo de Germán Garavano- y Barroetaveña –mencionado en el chat del viaje a Lago Escondido- revocaron lo resuelto por el TOF 5 el 26 de noviembre de 2021 y este lunes hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal: ordenaron que se reabra la causa Hotesur-Los Sauces. La decisión alcanzó a todos los imputados entre los que se encuentran no solo Cristina sino también Máximo Kirchner, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez, entre otros. La única salvedad fue Florencia Kirchner, a quien le dejaron firme el sobreseimiento porque era menor de edad al momento de los hechos. La acusación es por “lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas”.

Para evitar que el TOF 5 mantenga su postura de sobreseer a los acusados, Petrone y Barroetaveña resolvieron a los jueces Adrián Federico Grünberg y Daniel Horacio Obligado, quienes habían conformado el voto de mayoría paracerrar el caso. Solo dejaron en el tribunal a quien votó en disidencia, Adriana Palliotti. La razón que esgrimieron fue “temor de parcialidad”. Se los apuntó por “prejuzgar”. Esto implica que deberá volverse a conformar el tribunal.

En su voto, Petrone sostuvo que “el art. 361 establece una vía excepcional de extinción del proceso en la etapa de juicio y antes del debate, que encuentra su justificación en circunstancias novedosas que, por su evidencia, revierten la necesidad de realizar el debate oral” y dice que eso no se dio en este proceso. “La solución prevista por la normativa en cuestión demanda, como presupuesto, la incorporación de nuevas pruebas a partir de las cuales, además, se deberá acreditar el motivo que torne innecesaria la realización del debate en el caso concreto”, añadió. Y dijo que “los jueces valoraron piezas que, si bien a su entender resultaban novedosas, admiten reparos en cuanto a su calificación como ‘prueba’ en el presente proceso”.

Además, Petrone también señaló que “el raciocinio exhibido por la opinión mayoritaria” en el caso Hotesur-Los Sauces “presenta particularidades desde el punto de vista lógico, que resienten su secuencia argumentativa”. Habla de “defectos de fundamentación”.

Barroetaveña adhirió al voto de su colega y solo hizo algunas consideraciones. Por ejemplo, destacó que “visto el recorrido argumentativo efectuado por los jueces que conformaron la mayoría, entendemos necesario subrayar su inconsistencia desde el inicio”. “Todo el razonamiento luce arbitrario”, añadió respecto al voto de Grünberg y Obligado.

“Forzar una decisión anticipada para resolver el proceso cuando no se verifican los requisitos exigidos por la ley entraña, a nuestro modo de ver, una visión equivocada del speedy trial invocado por el tribunal a quo y la negación injustificada del juicio oral como el ámbito natural para culminar el proceso”, destacó.

Tanto Petrone como Barroetaveña coincidieron en excluir a Florencia Kirchner del proceso porque era menor de edad al momento en que los acusadores dicen que ocurrieron los hechos aunque se mantuvieron medidas cautelares en su contra como los embargos. “Se mantiene la hipótesis acusatoria respecto del origen de los fondos que fueron encontrados en el ámbito de su custodia”, escribió Barroetaveña.

Memorándum con Irán

La causa del Memorándum con Irán se sustenta en una denuncia que realizo el difunto fiscal Alberto Nisman. Se trata de otro caso escandaloso por su falta de pruebas. Básicamente, Nisman dijo que Cristina, cuando era presidenta, coordinó ese entendimiento con los iraníes para garantizarles impunidad en el marco del atentado a la AMIA. Es decir, que habría sido una manobra de encubrimiento. Una acusación sin ningún fundamento. Sin ir más lejos, el memorándum en cuestión nunca entró en vigencia. Se trata de un caso que fue rechazado por 7 instancias judiciales y se reabrió durante el macrismo gracias a los oficios de Mauricio Macri durante sus reuniones con los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos -reveladas por El Destape-. Su único objetivo fue la persecución política de CFK y ex funcionarios de su gobierno, que ahora se reedita. Este caso le costó la vida al excanciller Héctor Timerman.

El 7 de octubre del 2021, el TOF 8 integrado por José Michilini, López Iñiguez y Obligado había determinado que en el caso Memorándum no hubo delito y sobreseyó a todos los acusados. Ahora Petrone y Barroetaveña revocaron esa decisión. La decisión además de CFK alcanza a Oscar Parrilli (actual senador), Carlos Zannini (actual Procurador del Tesoro), Juan Martín Mena (secretario de Justicia), Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora) y Luis D’Elía, entre otros.

En este caso no hubo recurso del Ministerio Público Fiscal porque el fiscal ante la Casación Javier De Luca había desistido de seguir con el planteo que había hecho el fiscal ante el TOF 8 Marcelo Colombo. La que recurrió fue la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y los familiares Luis Czyzewski y Mario Averbuch.

En Memorándum quien lideró el voto fue Barroetaveña. La fórmula que utilizó fue la misma que en Hotesur-Los Sauces: “El quid de la cuestión se centra en elucidar si se verificaban los supuestos habilitantes del art. 361 del código procesal para arribar a un pronunciamiento liberatorio prematuro”. Consideró que no estaban esos supuestos y que la prueba considerada novedosa por el TOF 8 no era tal. Por ejemplo, sostuvo: “Los jueces efectuaron una errónea valoración sobre el carácter novel del informe de Interpol de fecha 22 de junio de 2020 y, de manera arbitraria -ya que no encontraba apoyo en las constancias del proceso- decidieron que aquel dato, por cierto conocido, los habilitaba a tratar las excepciones de falta de acción instadas”. Y para acomodar las piezas a su necesidad dijo que lo que era novedoso, no era prueba: “Los jueces también valoraron datos o circunstancias que aún siendo novedosas carecen de naturaleza probatoria”.

En otra pirueta jurídica en pos de que el caso no se caiga por falta de pruebas cual castillo de naipes, Barroetaveña afirmó: “A otra fase del proceso le corresponderá poner a prueba la hipótesis acusatoria con los datos recabados y la restante prueba pendiente de producción, pero, antes de aquella oportunidad, no es posible predicar que la denuncia formulada no contenía una hipótesis delictiva”. Así es que concluyó: “Hay cuestiones controvertidas respecto de las que sólo el debate oral puede arrojar luz”.

Y de la misma forma en que se falló en Hotesur-Los Sauces, Barroetaveña apartó a Michilni, Obligado y López Iñíguez por “prejuzgar”.

Petrone coincidió con su colega de la sala I. Consideró que “los defectos de fundamentación en que incurrió el tribunal a quo afectan la garantía constitucional de defensa en juicio que asiste a los recurrentes” y “de conformidad con el estándar de arbitrariedad definido por la CSJN justifican la invalidación de la resolución recurrida".

Ahora, al igual que en Hotesur, en este caso habrá que conformar un tribunal nuevo para llevar adelante el proceso que ordenaron los camaristas nombrados por Macri. Quedó todo allanado para que se realice un juicio sobre este caso paradigmático de persecución judicial.