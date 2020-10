El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, arremetió contra el ex presidente Mauricio Macri por sus declaraciones de “condicionar el diálogo” y lo acusó de “endeudar el país, violar al constricción, presionar y condicionar al poder judicial y ahora pide estabilidad para el procurador cuando hizo todo lo contrario con Gils Carbó y la obligó a denunciar".

El dirigente señaló que Macri pretende condicionar el diálogo pidiendo cosas que no hizo. "Nos está tomando el pelo a todos”, disparó el dirigente peronista en diálogo con lo Prometido es Deuda por FM La Patriada y con ironía acusó al líder del PRO de "tener mala memoria".

“Condicionar el diálogo es de desmemoriado y perder la vergüenza porque la convocatoria de Cristina está dirigida a discutir el problema de la economía, para eso hace falta un acuerdo importante con los sectores, pero este ex presidente ahora quiere poner la Constitución sobre la mesa y se pasó la Constitución ya sabemos por dónde”, acusó.

“Nos parece que no hay voluntad de querer diálogo, sino que es una actitud de negar. Hay sectores que no van a querer acordar por los privilegios que han tenido porque siempre han estado contra los intereses del pueblo”, sentenció. En ese sentido, se refirió al encuentro entre los principales dirigentes de Juntos por el Cambio del cual no participó Macri y chicaneó: “Le arman una reunión paralela y no lo invitan, otra contradicción”.



“Tienen que reconocer que hay un gobierno legítimo y elegido por el pueblo hace un año, tienen que reconocer los errores que cometieron cuando gobernaron, sino no se puede y en la agenda que gobiernan tiene que estar la defensa de los intereses del pueblo”, concluyó.

"Cuesta entender": Mauricio Macri criticó la carta de Cristina y puso condiciones para dialogar con el Gobierno

Mauricio Macri rompió el silencio por la carta pública de Cristina Kirchner de principios de la semana en la cual convocó al diálogo a todos los sectores "políticos, sociales y mediáticos" de la Argentina para solucionar el problema de la economía bimonetaria.

El ex jefe de Estado y ¿líder? de Juntos por el Cambio criticó la convocatoria y puso condiciones para sentarse en una mesa con el gobierno que lo derrotó en primera vuelta con el 48%.

"Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno", afirmó el ex mandatario sobre la carta publicada por CFK hace ya 5 días y que envió mensajes hacia dentro y fuera del Frente de Todos y la oposición.