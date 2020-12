Filman a un diputado del PRO pidieron una coima por las mineras

Un video muestra al diputado de Chubut por Cambemos Antonio Sebastián López pidiendo una coima a cambio de aportar lobby en el tema de las mineras. Las escandalosas imágenes hicieron que hasta los funcionarios de Cambiemos exigieran que el partido obligue a López a renunciar y se haga una investigación interna.

"Pero si para hablar en un futuro y tener yo un compromiso con ustedes el día de mañana y, demás, obviamente esto es un equipo, cuestiones que me permitan llegar, yo estoy hablando arriba de las 100 lucas", dijo López en un video donde se lo observa fumando un habano mientras dialoga sobre su empresa "Bridge" que genera "puentes" según el diputado entre la política y los empresarios.

López luego sostiene que le gusta la rosca política y el lobby. "Yo voy a la mina, miro, me parece que esta rosca política, el lobby, todo lo que tiene que ver con generar progreso y destrabar cosas, abrir puertas... bueno por eso se llama Bridges, puentes. Lo que yo quiero es generar puentes entre el tipo y el cliente", sostuvo. No se conoce la fecha exacta del video.

El legislador al final del video dice cómo que hace rosca de forma profesional y busca que su imagen no sea escrachada. Algo falló. "Es lo mismo en la rosca, me gusta, mucho. Esto, la hago, la sé, de manera profesional y obviamente después veremos donde llegamos con la política. Me cuido, como de mearme en la cama, con minas, con fotos, con videos", dice.

Tras la viralización del video, el diputado nacional del PRO por Chubut, Ignacio Torres, intentó despegarse de la coima: "Creo que la Justicia va a definir. Vi lo que todo el mundo y hay que actuar rápido. Me comuniqué con representantes del partido a nivel nacional y no hay que dar margen a la duda. Que no se vea una protección corporativa a la política, aunque sea uno de los nuestros”.

“Queremos que dé la cara y eventualmente pida licencia”, añadió Torres de acuerdo a Diario El Chubut.