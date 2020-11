El Senado aprobó el Presupuesto pero volverá a Diputados

El Senado aprobó el proyecto del Presupuesto 2021 aunque deberá volver a la Cámara de Diputados por un error en las planillas. La iniciativa fue aprobada con 45 votos a favor, 2 en contra y 23 abstenciones por parte de Juntos por el Cambio.

Durante horas de la tarde, oficialismo notó el error horas antes de la sesión y la situación preocupó a todos, especialmente a los gobernadores, por ser las provincias las principales interesadas en las planillas con detalle de obra pública que siempre se anexan al presupuesto anual. Durante la noche, finalmente, el Senado aprobó el Presupuesto pero ahora, por estos cambios, deberá volver a la Cámara de Diputados para su aprobación final.

Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que "al ser un error en la carga del documento esta situación no afecta al total del proyecto". En este sentido, el senador oficialista por Córdoba sostuvo que la Cámara baja "tendrá que hacer una breve sesión para ratificar este presupuesto". El oficialismo notó el error horas antes de la sesión, según se explicó oficialmente, y la situación preocupó a todos, especialmente a los gobernadores, por ser las provincias las principales interesadas en las planillas con detalle de obra pública que siempre se anexan al presupuesto anual.

De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había concurrido al Senado para presenciar el debate desde las galerías del recinto -donde hay pocos senadores presentes- y se retiró luego de que se conociera que el proyecto no sería convertido en ley este jueves como estaba previsto. La devolución del proyecto presupuestario no tiene antecedentes, dado que por ser uno de los temas más importantes en cada año parlamentario es costumbre que todas las correcciones necesarias se hagan en Diputados para que no haya modificaciones en el Senado.