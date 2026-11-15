La reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Senado quedó atravesada por nuevas diferencias dentro del PRO y entre los aliados del oficialismo. El jefe del bloque macrista en la Cámara alta, Martín Goerling, puso en duda que este martes pueda avanzar el dictamen si el Ejecutivo modifica el proyecto original, mientras que Gerardo Milman, un dirigente cercano a Patricia Bullrich, cuestionó la incorporación de listas colectoras: "Es inconstitucional"

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El proyecto ingresó al Senado en abril y permaneció varios meses sin tratamiento. Ahora, con el cierre de las sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, el oficialismo busca acelerar su discusión y pretende introducir modificaciones sobre el texto original.

Entre los cambios aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras legislativas, una herramienta que permitiría que una misma candidatura presidencial pueda estar acompañada por más de una lista para cargos legislativos. La alternativa es observada como una posible vía para alcanzar acuerdos con gobernadores y otros espacios políticos de cara a las elecciones de 2027.

Sin embargo, el jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que el oficialismo podría no conseguir el dictamen este martes si insiste con modificar el proyecto sobre la hora. "Yo realmente no creo que el martes se pueda sacar un dictamen, si es que este proyecto se modifica de esta manera", sostuvo el senador por Misiones en diálogo con Radio con Vos.

El planteo del senador del PRO no se limita a una cuestión de procedimiento. Goerling también marcó diferencias con la posibilidad de modificar el régimen de primarias a poco tiempo de una elección presidencial. "El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección", sostuvo el legislador.

Un bullrichista cuestionó las colectoras

En paralelo, Gerardo Milman, dirigente identificado con el bullrichismo y actualmente sin cargo, sostuvo este domingo que la posibilidad de utilizar colectoras para las elecciones de senadores nacionales sería inconstitucional. "Desde mi perspectiva, la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional", afirmó Milman en sus redes sociales.

Gerardo Milman, aliado de Patricia Bullrich, cuestionó la reforma electoral que plantea el Gobierno.

"No puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria", consideró Milman en el mensaje que compartió en su cuenta de X.