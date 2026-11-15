La "trampa" de las PASO, campaña limitada y caza de desencantados: las piezas que mueve Bullrich

Bullrich ensaya un delicado equilibrio: no romper para no cargar con el costo de una derrota oficialista, pero empezar a seducir al electorado desencantado con Javier Milei.

Acorralada entre las urgencias del cierre legislativo y los fuegos cruzados con la Casa Rosada, Patricia Bullrich diseña su manual de supervivencia política con la mira puesta en 2027. Mientras esquiva lo que en su círculo cercano consideran una "trampa" en torno a la reforma electoral y mide los tiempos de una campaña condicionada territorialmente, la senadora ensaya un delicado equilibrio: no romper para no cargar con el costo de una derrota oficialista, pero empezar a seducir al electorado desencantado con Javier Milei.

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Entre el fuego cruzado y el 2027: el delicado equilibrio de Bullrich

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Con el cierre del año sobre los hombros, una agenda ajustada y bajo el acecho de la Casa Rosada, el bullrichismo está abocado a los grandes pendientes legislativos: discapacidad, ludopatía y Presupuesto. Llamativamente, en la lista no figura la reforma electoral que, para el armado político de la senadora nacional, es una “trampa”.

¿Por qué la discusión por la eliminación de las PASO es una “trampa”? Porque, explican, depositan sobre las espaldas de Patricia Bullrich la responsabilidad de la acumulación de votos cuando no tiene las herramientas para negociar con los gobernadores que son, en definitiva, quienes tienen que aportar voluntades. “Si esto fracasa es culpa de (Diego) Santilli”, se advirtió.

¿Por qué el bullrichismo considera que la reforma electoral es una "trampa"?

El jueves, el oficialismo llamó a la comisión de Asuntos Constitucionales a reunirse el próximo martes a las 15 con la intención de dictaminar un proyecto que ni siquiera fue discutido. Un día más tarde, habrá Labor Parlamentaria.

Ante esa avanzada de la Casa Rosada, bajo la promesa de tener los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa, Bullrich llamó a los senadores aliados y recibió un panorama diferente: podrían no estar las voluntades. Ella teme que la intención sea convocar a una sesión, que fracase el proyecto y se le eche la culpa cuando, repiten, no incidió en las conversaciones con los gobernadores.

Hábiles en la comunicación, ya advierten que “algo se nos va a ocurrir para que la gente sepa quién es el responsable” en caso de derrota.

La campaña

Bullrich está limitada. Por cuestiones personales, no se aleja de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que su agenda quedó circunscripta a los límites de la Capital Federal. De haber tenido mayor libertad, ya hubiera desplegado su gira nacional e internacional, mostrándose incluso en escenarios por ahora esquivos para Javier Milei, como pueden ser las inundaciones por el fenómeno de El Niño. La empatía.

Lo ideal hubiera sido mantener una agenda más activa, pero probablemente el año se cierre de este modo. Sin embargo, llamó la atención cómo muchos dirigentes piden reunirse con la senadora, un interés clave teniendo en cuenta la importancia de la territorialidad en caso del lanzamiento de una candidatura. También sorprendió la expectativa, en mucha gente, generada por sus movimientos electorales.

Cruces a cielo abierto y el dilema de romper o negociar con Javier Milei

A esta altura del año, el menú de Bullrich incluye tres opciones para el 2027: convertirse en el reemplazo de Javier Milei, ser su vice o quedarse en el Senado.

Esta semana volvió a haber cruces a cielo abierto. El último fue en torno a conceptos nuevos para los libertarios: el diálogo y el consenso. Con el resultado de los acuerdos parlamentarios bajo el brazo, Bullrich cruzó al Presidente, que la había acusado de querer hundir el barco: “No te voy a responder, estoy ocupada trabajando para que las cosas salgan bien y la gente esté mejor”, pareció decirle.

Fue una contestación pensada con su equipo. En especial por las áreas de respuesta rápida y emergencia. Llamó la atención que, más tarde, se viralizó un supuesto like de Milei a un tuit que la ubicaba como candidata a vice en una fórmula ganadora, atacando a los Menem y a quienes operan en su contra. El rumor cuenta que el jefe de Estado es muy influenciable y que, así como lo convencieron de que Bullrich es mala, después lo convencieron de lo contrario.

Romper todo

“No voy a ser la persona que rompa todo para que vuelva el peronismo y después me echen la culpa”, repite Bullrich. Por eso, no tiene previsto pegar el portazo. Pero sí está concentrada en capturar al votante que eligió a Javier Milei y ahora está desencantado, sin descuidar a su propio elector del 2023. Sí, robarle voluntades al Presidente. ¿Es posible?

En las últimas elecciones presidenciales, decían que era imposible que Patricia Bullrich le ganara una PASO a Horacio Rodríguez Larreta. Finalmente fue posible, recuerdan siempre con satisfacción.

En este caso, la exministra tiene un problema grave: ¿podrá despegarse del fracaso libertario? Difícil. Los economistas consultados en su entorno plantean que la situación no va a mejorar y que, en el mejor de los casos, podría mantenerse igual en año electoral.

Con ese negro panorama por delante, los consultores ya les advirtieron que, si las elecciones fueran mañana, Milei podría ganar de forma ajustada. Siempre con Bullrich adentro y el espacio ordenado. Por el contrario, si la malaria llegara a profundizarse, no.