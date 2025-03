A solo tres meses de asumir, renunció el secretario de Seguridad de Jorge Macri

En las últimas horas renunció el secretario de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Daglio, a solo tres meses de asumir en la gestión de Jorge Macri. La decisión se da en medio de la polémica por la fuga de presos que precipitó la salida de Waldo Wolff que llevó al nombramiento del actual ministerio, el ex policía Horacio Giménez.

Daglio había asumido su cargo luego de que Diego Kravetz abandone el cargo para convertirse en el segundo de la SIDE. Ahora el ex funcionario hizo pública su renuncia con un posteo en redes sociales: “El Jefe de Gobierno me ofreció continuar aportando desde otro rol, acompañando al nuevo ministro como su Jefe de Gabinete. Sin embargo, por razones personales, decidí no asumir esa función".

"Desde la Legislatura, me tocó ser parte de la redacción de la Ley de Seguridad Pública Integral que permitió la creación de la Policía de la Ciudad. En 2017 fui convocado al equipo del Ministerio de Seguridad para implementar esa ley, llevando a cabo el diseño de la política pública de seguridad. En 2021 me tocó ser Subsecretario de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima", detalló haciendo un recorrido por su carrera.

Y cerró "Hoy me toca cerrar un ciclo en el que di todo de mí, resignando muchos aspectos de mi vida personal. Le deseo al equipo que queda el mayor de los éxitos”, posteó antes de agradecer las oportunidades. Y adelantó que en estos días definirá cuál será su “nuevo rol”.

Quién es el nuevo secretario de seguridad de CABA

En este marco, el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, designó a Maximiliano Piñeiro como nuevo secretario de Seguridad, en reemplazo de Ezequiel Daglio, según informó la cartera a través de un comunicado oficial. Piñeiro, quien hasta el momento se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Ciudadana y Orden Público, asumirá su nuevo cargo. El Ministerio de Seguridad expresó su agradecimiento a Ezequiel Daglio por su profesionalismo, y recibió al nuevo funcionario.

Según su biografía, Piñeiro es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y cuenta con un Posgrado en Investigación sobre el Crimen Organizado Transnacional. Asimismo, detalla que en la gestión porteña fue “DG de Información y Estadística y DG de Seguridad Comunal e Investigación Criminal de la Ciudad”.

Cabe recordar que como subsecretario de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Ciudad de Buenos Aires, lideró el operativo que desarticuló una pelea entre facciones de la barra de River, con más de 30 detenidos.