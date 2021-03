Consultado por la prensa, el gobernador Axel Kicillof se refirió a la foto que se viralizó y que muestra a Mauricio Macri participando de un zoom de Juntos por el Cambio desde la cama. “Macri no tiene ningún cargo institucional, puede seguir durmiendo, el problema es cuando era Presidente”, afirmó el mandatario.

La reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio ocurrió el lunes a las 8 de la mañana. El zoom generó un escándalo interno porque el ex presidente participó desde la cama, recién levantado, con Juliana Awada detrás, aún acostada. La captura de pantalla, según explicaron desde uno de los sectores participantes, fue filtrada por el propio PRO y el clima se caldeó.

En el encuentro charlaron sobre la necesidad de exigirle al Gobierno la compra de más vacunas, clarificar la información de las otorgadas y una oposición clara a la designación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia.

Respecto de dicha actividad, Kicillof señaló: “Hacer zoom para organizar las campañas en contra del gobierno que son permanentes y cotidianas, no sé si estando despierto o estando dormido hace mucha diferencia”. Sobre la figura del ex presidente agregó que “los argentinos ya emitieron su opinión sobre Macri presidente en la última elección; así que no tengo mucho más para agregar, es su vida personal”.

Por otra parte, el mandatario provincial también opinó sobre el libro “Primer Tiempo” y, si bien afirmó que “no lo leyó”, “hay fragmentos que andan dando vueltas y uno que me llamó mucho la atención, pero tal vez es injusto porque es un libro de no sé cuántas páginas, es donde se equivocó con la fecha de muerte del padre, no sé me llama más a la reflexión eso a que se despierte tarde”. De esta forma dijo que, el levantarse tarde, “es un tema de él, estará muy cansado”, ironizó.