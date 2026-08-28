Axel Kicillof hace escala en La Pampa y pone en agenda el fenómeno climático "El Niño"

El próximo lunes 31 de agosto, Axel Kicillof viajará a La Pampa y firmará un convenio con el gobernador, Sergio Ziliotto para planificar acciones de prevención contra el fenómeno climático "El Niño". Será la segunda visita a dicha provincia - la anterior había sido el 28 de junio de 2024 - y nuevamente se mostrará con un mandatario peronista de cara a su armado para el 2027.

La firma del convenio será en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, en Santa Rosa el lunes por la mañana. La actividad complementa la decisión del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana (CIRHNOP) de implementar un sistema de alertas tempranas en la cuenca que las dos provincias comparten con San Luis, Córdoba y Santa Fe.

El fenómeno climática que tiene en alerta a PBA

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Esta misma semana, Kicillof anunció un refuerzo del plan de contingencia de la Provincia ante la llegada del fenómeno El Niño, que podría generar un escenario de lluvias superiores a lo normal durante los próximos meses.

"Hay que estar preparados para el peor escenario", dijo en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno. De esta manera creará una mesa interministerial para coordinar las acciones de las distintas áreas del Estado bonaerense y articularlas con los municipios.

"Estamos con estas políticas reforzando líneas de trabajo", sostuvo el mandatario provincial, quien advirtió que el fenómeno "será masivo y afectaría a buena parte del territorio". Además, cuestionó al Gobierno de Javier Milei al señalar que "gobierna un presidente, equipo, ideología que piensa que no hace falta Estado", en medio de los reclamos bonaerenses por la falta de recursos nacionales para obras hídricas.

"Vamos a reclamarle al Gobierno nacional que devuelva la plata de los ATNs, del fondo hídrico y del fondo vial que se robó de la PBA y las 23 provincias argentinas", aseguró, luego de explicar todas las obras que está llevando adelante la provincia, sin asistencia extra.

El Clio llegó a Chaco

El 19 de agosto pasado, el gobernador bonaerense hizo base en Chaco y se llevó reuniones de peso en el territorio, un armado muy fuerte con la CGT y firmó convenios de distintos programas para traspolar su modelo de gestión a otras provincias. En medio de un proceso de construcción federal que lleva adelante desde hace varios meses y con miras al 2027, el Clio llegó al noreste de la Argentina y la comitiva se llevó un saldo por demás positivo. “La pelota la tenemos nosotros, compañeros y compañeras. Es cuestión de organizar, de dar un destino, de convencer, de buscar a todos, de poner el oído, de humildad”, afirmó Kicillof.

La primera actividad fue la participación del acto de normalización de la CGT Regional Chaco en la que estuvieron 88 organizaciones. Junto al ex gobernador Jorge “Coqui” Capitanich, Héctor Daer (FATSA) y demás dirigentes, el mandatario estuvo en la foto central de la actividad y centró su discurso en realizar un análisis sobre la situación social y económica que atraviesa al país. Criticó el modelo de Javier Milei y dijo que “el problema es el modelo”. “Estamos porque el país que nos propone, es un país injusto, inhumano, que va contra nuestra soberanía nacional y la regala. Ese país es el que quieren establecer a través de un segundo mandato”, aseguró.

Además pidió a los presentes “seguir construyendo” para tener una alternativa política el año entrante. “La pelota la tenemos nosotros, compañeros y compañeras. Es cuestión de organizar, de dar un destino, de convencer, de buscar a todos, de poner el oído, de humildad”, afirmó el dirigente.