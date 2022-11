Atentado a Cristina Kirchner: procesaron a cuatro integrantes de Revolución Federal pero seguirán libres

El juez Martínez de Giorgi ordenó los procesamientos de Jonathan Morel, Nilda Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra por el delito de "intimidación pública". No incluye prisión preventiva.

El Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juez Martínez de Giorgi, ordenó el procesamiento "sin prisión preventiva" de los cuatro integrantes de Revolución Federal: Jonathan Morel, Nilda Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, en el marco de la causa que investiga las amenazas y mensajes violentos difundidos en las redes sociales antes del atentado a la vicepresidente Cristina Kirchner. Además, les trabó un embargo por 9 millones de pesos por considerarlos co-autores penalmente responsable del delito de "intimidación pública".

Los cuatro habían sido detenidos el 20 de octubre a pedido del fiscal Gerardo Pollicita por considerar que podrían poner en riesgo la investigación, aunque fueron excarcelados ayer por un fallo de la Cámara Federal porteña, decisión judicial que fue apelada por los abogados de la vicepresidenta "por el escándalo que significa" su liberación ya que, consideró, "alienta a aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho". José Manuel Ubeira consideró "desmesurada" la decisión de los magistrados al no haber una situación procesal de los imputados definida, ya que la causa se encuentra "en pleno trámite".

"Es un caso fascista porque se alienta a que aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho, puedan tener algún grado de impunidad otorgada por el sistema judicial", señaló el letrado en diálogo con AM 750. En ese marco, agregó: "Por primera vez en mi vida profesional voy a apelar por el escándalo que significa el contenido excarcelatorio, con el cual, livianamente se lo separa a (el vocero de Revolución Federal Jonathan) Morel".

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, emitió el miércoles la orden de excarcelación para los cuatro miembros de Revolución Federal. El presidente Alberto Fernández criticó duramente a los jueces macristas que liberaron a los integrantes de Revolución Federal y apuntó contra la Corte Suprema a la que le pidió "intervenir" con "celeridad" para hacer cumplir su fallo en el que dictaminó que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi son provisorios.

"Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional", indicó sobre Bertuzzi y Bruglia. "Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación", escribió el mandatario sobre el intento de magnicidio a la ex mandataria.

La liberación de los detenidos generó alerta en el círculo de la vicepresidenta ya que este viernes reaparecerá en un acto público en Pilar junto al sindicato de la UOM. Asistirán también su hijo, Máximo Kirchner, y el gobernador Axel Kicillof. Y se puso el foco en su seguridad.

El senador del Frente de Todos y dirigente clave en el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, estuvo este miércoles en El Destape Sin Fin y se refirió a la seguridad del acto de la UOM en Pilar. “Se están tomando todas las medidas de seguridad”, aseguró. Además, cuestionó sobre este punto la liberación de los integrantes de Revolución Federal.

“Es preocupante que los larguen tres días antes. No significa que nadie vaya a hacer nada pero el mensaje es que no pasa nada”, expresó el senador. Este martes, la macrista Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia excarceló a todos los integrantes de Revolución Federal, en la causa que investiga los actos de este grupo terrorista antikirchnerista. La vicepresidenta Cristina Kirchner había solicitado que sigan presos.

Parrilli señaló: “Cristina no está sometida a jueces naturales de la Constitución. Lo de Bruglia y Bertuzzi es un escándalo por donde se lo mire, lo de Rosatti no tiene nombre”. “Estoy convencido y pretendo que se investigue que hay una relación directa entre Revolución Federal, Gerardo Milman y Patricia Bullrich. Esa es la relación que la Justicia no quiere investigar”, resaltó.