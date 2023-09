Atentado a CFK: Milman entregó un celular que no usaba y entorpece la investigación

De acuerdo a un nuevo escrito de los abogados de Cristina Kirchner, el diputado del PRO entregó a la Justicia un celular que compró después del atentado y no acercó otros tres, dos de los cuales estaban operativos al momento del ataque contra la Vicepresidenta. Las medidas urgentes que se pidieron. La denuncia en San Martín que apunta a la pista Milman y la inacción de la jueza Capuchetti.

La investigación por el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner tiene otro capítulo de encubrimiento por parte de la jueza María Eugenia Capuchetti y el diputado Gerardo Milman, mano derecha de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. No sólo la jueza no quiso seguir la pista Milman y tardó casi un año en secuestrar su celular, sino que ahora los abogados de la vicepresidenta revelaron que:

Milman entregó un celular que compró luego del atentado , ya que salió a la venta despúes del intento de asesinato de CFK. Se trata de un modelo que no se puede peritar.

, ya que salió a la venta despúes del intento de asesinato de CFK. Se trata de un modelo que no se puede peritar. Milman tiene 3 celulares que no entregó, dos de ellos operativos al momento del atentado.

La jueza Capuchetti sigue ocultando el registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes del celular de Milman en la caja fuerte de su juzgado. No deja que los abogados accedan a ese material.

en la caja fuerte de su juzgado. No deja que los abogados accedan a ese material. Las asesoras de Milman que manipularon sus aparatos en oficinas de Bullrich también entregaron celulares comprados post atentado y de un modelo que no se puede peritar.

y de un modelo que no se puede peritar. Una amiga de Carolina Gómez Mónaco, asesora de Milman, declaró en otro expediente que estaba vinculada al ataque.

La jueza Capuchetti aún no investigó nada acerca del borrado de los celulares en las oficinas de Bullrich que contó Ivana Bohdziewicz, la otra asesora de Milman.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La información surge de un escrito presentado por José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, abogados de CFK. El texto es similar a anteriores planteos. Muestra el nulo interés de la jueza Capuchetti en investigar el atentado contra la vicepresidenta así como que son los propios abogados los que buscan información e impulsan el caso ante la inacción judicial. Entre otra cosas, piden urgente que se allanen los domicilios de Milman y se les secuestren los otros celulares que sí funcionaban al momento del atentado.

Los abogados de CFK piden que se allane todos los domicilios de Milman y se secuestren esos celulares y todos los dispositivos electrónicos disponibles. "Recordamos, en ese sentido, que la HCDN (Cámara de Diputados) ya ha dado expresa autorización para secuestrar los dispositivos de Gerardo Milman". Agregaron que "el recurso en trámite por la defensa de Milman ante la Cámara de Casación no obsta al secuestro de los dispositivos. Como máximo, podría quedar pendiente su análisis, pero es inadmisible seguir perdiendo el tiempo."

El rol de Milman

Hay que recordar que Milman participó de las marchas del violento grupo antiK Revolución Federal bajo la consigna "Todos presos, muertos o exiliados" en una guillotina, que presentó un proyecto en el Congreso donde hacía mención a un falso atentado contra CFK, que dos días antes del intento de magnifemicidio un testigo lo escuchó decir "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa", que el mismo día del ataque pedía precisiones sobre la custodia presidencial y que una de sus asesoras reveló que borró su celular en las oficinas de una ONG de Patricia Bullrich donde también se manipuló un celular del diputado PRO. A pesar de todo esto, la jueza Capuchetti demoró casi un año en secuestra el celular de Milman y una vez que lo tuvo bloqueó el acceso a la información. Ahora los abogados de CFK revelan que en realidad ese teléfono Milman lo compró post atentado y tiene otros 3 que no entregó.

"Milman entregó un celular que no tenía al momento del atentado y que sabe que no se puede abrir sin el patrón de desbloqueo, que no aportó", revelan los abogados. ¿Cómo saben? Por dos elementos. Uno: que según informó Telecom, el IMEI (número de identificación que tiene cada celular) del aparato que entregó Milman recién impactó el 18 de noviembre de 2022, un mes y medio después del atentado. Dos: lo que le da lógica al primer punto es que Milman entregó un IPhone 14 PRO. Los abogados de CFK se fijaron en la web de Apple y ese celular fue anunciado el 7 de septiembre de 2022, seis días después del atentado contra CFK. "Además, es interesante notar que el iPhone 14 Pro es un dispositivo que no puede ser analizado por la tecnología de análisis celulares disponible si no se conoce el patrón de seguridad" que Milman no entregó, agregaron los abogados de CFK. Ergo, es imposible que el celular que entregó Milman fuera el que tenía 1 de septiembre del 2022 cuando le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta. "Su actitud supuestamente colaborativa es una burla a la justicia", sostienen los abogados de CFK.

Un dato que contextualiza este accionar de Milman y que recuerdan los abogados de CFK: "Esta circunstancia es concordante, también, con el relato de Ivana Bohdziewicz respecto a lo sucedido en las oficinas de Patricia Bullrich, cuando le dijeron a Gómez Mónaco que compre un nuevo celular: ahora sabemos que también era un iPhone 14 Pro y que, tal como le dijeron en esa reunión, el celular no pudo ser abierto por los peritos. Es evidente que tanto a Milman como a su círculo se los puso en conocimiento de que deberían comprar los últimos aparatos disponibles para preservar su contenido, más allá de los procesos de borrado".

"Milman tiene tres celulares que no entregó. Dos de ellos son los que habría usado al momento del atentado", señalaron los abogados de CFK. Según la información que brindó Telecom, dos de ellos sí fueron utilizados previo al atentado contra CFK, por lo que es urgente que se secuestren para que no se pueda borrar la información que contienen si es que ya no lo hicieron. Vale recordar que según Bohdziewicz en las oficinas de Bullrich también se manipuló al menos un celular de Milman.

Los abogados de CFK expusieron cómo el diputado del PRO obstaculiza la pesquisa y volvieron a cuestionar a la jueza Capuchetti por su inacción: "Lógicamente, Milman, como imputado, no tiene obligación de entregar sus teléfonos. Aun así, su maniobra de entregar un celular sin relevancia e inexpugnable es un claro intento más de desviar la investigación. Quien sí tiene obligación de buscar la verdad es la jueza, a pesar de que hasta ahora sólo la ha estorbado."

A todo esto, tal como informó El Destape, la jueza Capuchetti aún bloquea el acceso a la información del celular que sí entregó Milman. Los abogados Ubeira y Aldazábal insistieron en este nuevo escrito para que la jueza saque esa información de su caja fuerte y permita que la vean. "Es prueba central para la causa que la jueza no puede ocultar en una caja fuerte", afirman.

En el mismo escrito de 13 páginas, los abogados de CFK se refirieron a una denuncia incorporada recientemente a la causa que fue hecha por Nadia Ayelén Mir en la localidad bonaerense de San Martín y que involucra al entorno de Milman, especialmente a su asesora Gómez Mónaco. En esta denuncia, cuentan los abogados, Mir dijo que estaba en pareja con Adrián Daga, hermano de Fernando Daga, pareja y socio de Gómez Mónaco; y que "una vez que a Gómez Mónaco se la vinculó con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo con Mir, Daga habría estado sumamente nervioso y le habría pedido que apague el celular cada vez que hablaban del tema". "Mir también relata que Gómez Mónaco dijo, varias veces, que Sabag Montiel tendría que haber disparado bien y que era un novato –citaron los letrados-. En esas ocasiones, Daga habría explicado cómo disparar con lujo de detalles gracias a su carrera policial. Según Mir, Gómez Mónaco estaría acusada por la 'inminente fuga de tres peligrosos delincuentes, uno de ellos sospechados de haber asesinado al vicepresidente de Paraguay'”. Ubeira y Aldzaábal reclamaron que todo esto también se investigue ligado al atentado, que se cite a Mir como testigo y que se analicen las llamadas y mensajes de Gómez Mónaco y también si tenía otros teléfonos.

Capuchetti, también señalada por la Querella

Por último, los abogados de CFK reiteran que la jueza Capuchetti no hizo nada por dilucidar cómo fue el proceso de borrado de celulares en las oficinas de Bullrich que relató Ivana Bohdziewicz. También insisten en que se investigue el proceso de borrado de los aparatos telefónicos y que se allanen las oficinas de Bullrich para saber quién entró, quiénes están contratados y las personas que estuvieron en ese lugar el día en que la asesora de Milman contó que borraron los celulares. Destacan que quieren saber quién fue el perito que estuvo al momento del borrado y que se haga una inspección ocular para reconstruir como fue toda la situación.

En el nuevo escrito, Ubeira y Aldazábal hacen hincapié en cómo Capuchetti obstaculiza la pesquisa del atentado contra CFK y blinda a Milman: “La demora de V.S. en actuar ha hecho que, luego de un año, solo tengamos un celular de Gerardo Milman que ahora sabemos que no tiene relevancia y que es sólo uno de cuatro dispositivos que tiene el diputado nacional. Además, si no fuera por los recursos de reposición presentados, habría quedado consolidado el trámite burocrático laberíntico que V.S. había dispuesto respecto del tráfico de IMEIs y ni siquiera sabríamos lo que ahora sabemos respecto del dispositivo de Gerardo Milman”, remarcaron.