Alberto Fernández: "El ataque a Cristina Kirchner es por el odio que sembraron"

El jefe de Estado advirtió sobre las "derechas recalcitrantes" en todo el mundo. Además, pidió que desde Latinoamérica se busque construir un mundo más equilibrado, más equitativo y más igualitario.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner es producto del odio sembrado en las personas que sufren el desánimo tras la pandemia del coronavirus y los problemas económicos que se generaron como la pobreza. El mandatario advirtió hoy sobre los movimientos de "odio y violencia y los viejos fascismos que vuelven a reaparecer" y sostuvo que "negarlos no nos hace bien".

"El mundo nos ha dado una alerta a toda la humanidad, el llamado de atención fue la pandemia. No darnos cuenta del mundo que vivíamos es de necios. Tenemos que tomar nota de lo que nos pasó", afirmó Alberto Fernández en la Universidad The New School, en la ciudad de Nueva York.

"La pandemia ha generado el desánimo, el desaliento entre muchos habitantes del mundo. Muchos han perdido el horizonte de proyección de sus vidas. Desesperan y en la desesperanza es que siembran los odios, los fascismos que vuelven a aparecer. Lo que pasó en Argentina con Cristina es el resultado de ese odio y negarlo no nos hace bien", agregó.

En referencia al ataque, el jefe de Estado alertó que el odio no está solo en Argentina. "Uno ve cómo avanzan las derechas recalcitrantes en el mundo. No hay ningún problema con las derechas democráticas, pero las derechas que promueven el odio y la violencia no tienen que tener cabida en mundo que vivimos", indicó.

El jefe de Estado pidió que desde Latinoamérica se busque construir un mundo más equilibrado, más equitativo y más igualitario, al tiempo que sostuvo terminar con las deudas externas que ahogan a los países dependientes y generan aumentos del poder y riqueza de las potencias.

En las próximas horas, se espera que Alberto Fernández mantenga una reunión con su par de los Estados Unidos, Joe Biden.



"El sistema financiero internacional distribuye riqueza en unos pocos y pobreza en millones", dijo el mandatario argentino al brindar la conferencia titulada “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana”, reclamó. Esta tarde, el máximo mandatario dará un discurso en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En otro tema, el presidente dijo que la guerra en Ucrania "afecta globalmente a todo el mundo" y sostuvo que América Latina está "siendo víctima" de ese conflicto bélico. "Están sembrando hambre en el hemisferio sur. Es una guerra que afecta globalmente a todo el mundo. La voz de América Latina tiene que estar presente. Es muy posible que América Latina acabe teniendo una oportunidad en esta guerra, porque se necesita producir alimentos y energía", dijo el mandatario argentino al brindar esta tarde una conferencia titulada “Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana”.