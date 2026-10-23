Los argumentos para sobreseer a Milei y Karina en la causa Libra: uno por uno, cuáles son

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 sobreseyó a todos los implicados en la causa $Libra, incluidos Karina y Javier Milei. Estaban acusados por estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias por el lanzamiento y promoción de la criptomoneda en febrero de 2025. Sin embargo, para el Poder Judicial no hubo ningún delito.

{{{htmlAmp}}}

La decisión, que fue tomada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, benefició tanto a Milei y su hermana Karina como a otras figuras clave como Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Hayden Mark Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

En su resolución de 60 páginas, el Juzgado dictaminó que "los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal, con la mención que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado".

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, quien, tras impulsar diversas medidas de prueba, pidió el sobreseimiento de los investigados. El funcionario fundamentó su solicitud en que no se habían reunido elementos suficientes para acreditar la configuración de los delitos bajo análisis, un pedido avalado ahora por el juez Martínez de Giorgi.

El fallo descartó las principales acusaciones por las que estaban imputadas las 11 personas involucradas en el lanzamiento de $Libra, el token que promocionó Milei en sus redes sociales, que tuvo un aumento exponencial en su cotización pero que luego cayó estrepitosamente, provocando pérdidas millonarias a miles de personas.

Ni estafa, ni pacto

Para el juez, la investigación constató que $Libra no se trató de una estafa, sino que existió de manera real; el token fue efectivamente emitido, las empresas involucradas tenían existencia legal y las transacciones se desarrollaron mediante herramientas públicas y trazables en la tecnología blockchain.

También remarcó que las operaciones se dieron en un mercado caracterizado por la alta volatilidad y especulación y que, como señaló la Fiscalía, "en ningún momento los acusados garantizaron rentabilidades futuras, la estabilidad del precio ni mecanismos de recuperación de capital".

El juez señaló que la sola autorización del ingreso de empresarios a la Casa Rosada demuestra un pacto detrás de $Libra, a la vez que le restó importancia a los archivos y notas encontradas en los teléfonos peritados por la la DATIP (Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas) y de la Policía Federal.

Los peritajes, descartados

En concreto, la Justicia desestimó la nota encontrada en el celular de Novelli, donde el trader hacía alusión a un presunto acuerdo de 5 millones de dólares a cambio del respaldo de Milei en el lanzamiento de la criptomoneda. "El resultado del peritaje da cuenta de que no es posible acreditar que dicha nota o acuerdo hubiera sido comunicado a Hayden Davis u otra persona, ni que la propuesta allí mencionada hubiera sido efectivamente formulada, recibida y aceptada", indicó Martínez de Giorgi.

Por otro lado, sobre la acusación de incompatibilidad con sus funciones, tampoco se probó que el Presidente haya intervenido en un contrato u operación que comprometiera los intereses del Estado. "El mero hecho de que el presidente manifieste interés en el desarrollo de una actividad privada no constituye, en sí mismo, una conducta penalmente reprochable", dice el fallo.

Además, la prueba recolectada por la Fiscalía corroboró que Karina Milei hubiera solicitado o recibido pagos para facilitar audiencias entre el Presidente y los empresarios extranjeros Davis y Peh.